Tragedia en Las Heras: una mujer murió tras ser atropellada en plena calle

Una mujer murió este sábado por la tarde luego de ser atropellada por un vehículo en calle Regalado Olguín, en Las Heras. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima aparentemente se cruzó delante del auto.

Una mujer murió este sábado luego de ser atropellada en la vía pública sobre calle Regalado Olguín, frente al barrio 8 de Abril, en Las Heras.

El hecho ocurrió cerca de las 16.53 horas y generó un importante operativo policial en la zona.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un accidente de tránsito con una persona involucrada. Cuando el personal policial llegó al lugar encontró a la mujer tendida sobre el asfalto, inconsciente y con graves lesiones. A pocos metros permanecía detenido el vehículo involucrado en el episodio.

Cámaras de videovigilancia registraron el momento en el que el automóvil circulaba de Este a Oeste por calle Regalado Olguín. En las imágenes también se observa a una mujer que estaba sobre la banquina norte y que, aparentemente, se habría cruzado de manera repentina delante del vehículo.

Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar. Hasta el momento, la identidad de la mujer no había sido informada oficialmente.

La causa quedó en manos de la Justicia.