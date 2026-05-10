Atención Mendoza: qué calles estarán cortadas este domingo por la Maratón Otoño por la Vida

La tradicional maratón que celebra los 61 años de Canal 9 Televida provocará importantes cortes de tránsito y desvíos en la Ciudad de Mendoza. Cuáles serán las calles afectadas y desde qué hora comenzarán las restricciones.

Miles de mendocinos participarán este domingo de una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida 2026, uno de los eventos deportivos y recreativos más convocantes de la provincia. La jornada incluirá shows musicales y el esperado sorteo de un auto 0 kilómetro, por lo que se espera una gran concentración de personas en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza. Ante este escenario, las autoridades municipales confirmaron un amplio operativo de tránsito con cortes de calles, despejes vehiculares y restricciones en el centro mendocino.

A qué hora comienzan los cortes por la Maratón Otoño por la Vida

La largada oficial será a las 10:30 desde las inmediaciones de los Portones del Parque General San Martín, sobre Boulogne Sur Mer y Emilio Civit.

Desde el área de Tránsito de la Ciudad informaron que los primeros despejes vehiculares comenzarán entre las 5 y las 6 de la mañana, mientras que los cortes principales se implementarán desde las 9 horas.

Cuál será el recorrido de la maratón en Mendoza

El circuito atravesará varias calles clave de la Ciudad y finalizará en el Parque Cívico, donde también se realizará el cierre artístico y el sorteo del vehículo.

El recorrido confirmado será el siguiente:

Inicio en los Portones del Parque General San Martín

Descenso por Emilio Civit hacia el este

hacia el este Continuación por Tiburcio Benegas

Luego por Suipacha

Bajada por Perú hasta Avenida Las Heras

hasta Avance por San Martín

Giro por Peltier

Finalización en el Parque Cívico

Qué zonas recomiendan evitar este domingo

Debido al importante movimiento de personas y corredores, las autoridades recomendaron evitar circular durante la mañana y el mediodía por sectores cercanos al recorrido.

Las principales complicaciones vehiculares se registrarán en las inmediaciones del Parque General San Martín, Emilio Civit, Perú, Las Heras, San Martín y Peltier. Además, el sector del Parque Cívico permanecerá afectado al evento, especialmente sobre Peltier entre San Martín y La Pampa.

Dónde se podrá estacionar durante el evento

Desde la Municipalidad indicaron que quienes deban asistir al centro mendocino podrán utilizar como alternativas de estacionamiento distintas zonas del barrio Bombal y calles como:

Fragata Moyano

Pedro Molina

España

Belgrano

También aclararon que calle San Martín permanecerá habilitada hacia el norte y sur en la intersección con Peltier, al igual que Belgrano, para facilitar la conexión con Godoy Cruz y otras zonas del Gran Mendoza.