Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo turístico busca oficial de mantenimiento

Reconocido complejo turístico abrió una oportunidad de empleo para incorporar un oficial de mantenimiento a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular

El complejo Puesto del Indio Hotel & Lodges es un alojamiento turístico ubicado en un entorno de montaña en Mendoza, que combina hospedaje y servicios orientados al turismo y al descanso.

En esta ocasión, el establecimiento, ubicado en un entorno natural de montaña, abrió una oportunidad de empleo para sumar personal para el mantenimiento de sus instalaciones.

Acerca del puesto de trabajo

La persona seleccionada se encargará de realizar tareas vinculadas al mantenimiento general del complejo, asegurando el correcto funcionamiento de las instalaciones y brindando soporte operativo dentro del hotel.

Cuáles son los requisitos

Experiencia mínima de 2 años en puestos similares

Estudios afines al área de mantenimiento

Experiencia en hotelería (excluyente)

Vocación de servicio

Según informaron desde el establecimiento, el puesto ofrece sueldo competitivo y otros beneficios para quienes se incorporen al equipo de trabajo.

Cómo postularse

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: rrhh@puestodelindio.com