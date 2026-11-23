Tras una noche de beneficios cargada de recuerdos y lágrimas, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana entregaron las medallas de la octava semana de MasterChef Celebrity en El 9 Televida. Hernán “Mala Fama” Coronel se quedó con la dorada y alcanzó un récord en el certamen, mientras que Josefina “China” Ansa obtuvo la plateada.

La definición de las medallas en la octava noche de beneficios de MasterChef Celebrity estuvo marcada por las historias familiares y la emoción a flor de piel en la pantalla de El 9 Televida. Los participantes llevaron al frente preparaciones ligadas a su infancia, antes de que el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana tomara la palabra.

Las historias detrás de los platos de infancia

Nazareno Casero presentó una sopa cremosa de pollo reversionada a la que bautizó “Se pelearon las gallinas”, en alusión a lo que le decían sus padres de chico cuando veía plumas en casa para evitar contarle que las faenaban para comer. “Ahora con el tiempo veo el esfuerzo que hicieron mis padres para que tengamos una infancia feliz”, expresó el actor, conmovido hasta recibir un abrazo de Wanda Nara.

Sebastián Presta, en tanto, apostó por canelones de ricota, jamón, queso azul y panceta con salsa de tomates gratinados, rememorando los almuerzos familiares de los domingos preparados por su mamá. Betular elogió su desempeño —“Está muy bien, lo lograste, es un muy buen trabajo”—, y el humorista destacó el valor de la comida casera y el vínculo que mantiene con los tres hijos de su expareja, Natalia, a quienes sigue visitando tras la separación.

Por su parte, Hernán “Mala Fama” Coronel llevó una pizza a la piedra con muzzarella, fugazzeta, jamón, panceta y “chimirriquis”, a la que llamó “la parabroncas” porque recordaba preparaciones similares en épocas de escasez económica, cocinadas por su padre: “Acá sí tengo todas las sustancias alimenticias para ponerle”. Martitegui destacó la masa —“nunca en la historia de Masterchef habían presentado algo así”— y lo felicitó con un abrazo: “Está rica, finita, sabrosa, tiene una historia, es difícil que todo cierre y acá está, es maravilloso lo que hiciste”.

La China Ansa compitió con su tostada con manteca, rúcula, cebolla caramelizada, panceta, huevo poché y café con leche bajo el lema “De mis raíces a la mesa de mis hijos”. Entre lágrimas que emocionaron también a Wanda y a los tres jurados, explicó: “Es la comida que mi mamá me hacía a la noche para comer porque el pan te llena. Si bien me parecía poco un pan con manteca en esta instancia, quería representar eso de mi infancia para poder meterle más ingredientes que hoy representan algo de la abundancia que hoy por suerte le puedo dar a mis hijos”. Betular valoró el gesto: “Lo hermoso de la cocina es que vos le das algo a otro”.

Quiénes ganaron las medallas y cómo quedó el medallero

Tras una breve deliberación, Maru Botana anunció a los ganadores: Josefina “China” Ansa consiguió su primera medalla plateada en MasterChef Celebrity, y Mala Fama se adjudicó la medalla dorada, convirtiéndose en el concursante que más medallas acumuló hasta la semana 8. Antes de la entrega, el jurado convocó a todos los cocineros al frente para reconocer su esfuerzo, y Lizy Tagliani tomó la palabra en nombre del grupo para agradecer el trato recibido durante la gala.

El medallero de MasterChef Celebrity 2026:

Mala Fama: 2 doradas y 1 plateada.

Elizabeth Vernaci: 2 doradas.

Karina Mazzocco: 1 dorada y 1 plateada.

Luciana Geuna: 1 dorada.

Rocío Robles: 1 dorada.

Sebastián Presta: 1 dorada.

Edith Hermida: 2 plateadas.

Pablo Giralt: 1 plateada.

Marta Fort: 1 plateada.

Mike Amigorena: 1 plateada.

China Ansa: 1 plateada.

Seguí todas las galas, los resultados del jurado y el minuto a minuto del reality culinario a través de la pantalla de El 9 Televida.