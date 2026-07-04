Planazo gratuito en Mendoza: dónde y cuándo podés participar de clases de ritmos durante todo el invierno

Este planazo de la Ciudad de Mendoza continúa durante la temporada invernal con una modificación en uno de sus espacios para adaptarse a las bajas temperaturas.

Quienes disfrutan de las clases de ritmos al aire libre deberán tener en cuenta un cambio importante para este planazo.

La Ciudad de Mendoza informó que, debido a las bajas temperaturas propias de la temporada invernal, desde este sábado la actividad que se desarrolla en el Parque O’Higgins tendrá un nuevo horario.

A partir de ahora, las clases comenzarán a las 16 horas y finalizarán a las 18 horas, una medida que busca ofrecer un ambiente más favorable para la práctica deportiva y cuidar el bienestar de quienes participan cada fin de semana.

El cambio alcanza únicamente a las clases de ritmos de los sábados en el Parque O’Higgins. Desde el municipio aclararon que el resto de las propuestas de Ciudad en Movimiento, junto a sus sedes y horarios habituales, continuará funcionando sin modificaciones.

Ciudad en Movimiento es un programa gratuito impulsado por la Ciudad de Mendoza que promueve la actividad física en espacios públicos. La iniciativa busca incentivar hábitos saludables, generar espacios de encuentro entre vecinos y facilitar el acceso al deporte y la recreación para personas de todas las edades.

Las autoridades invitaron tanto a quienes ya forman parte de la propuesta como a quienes deseen sumarse a consultar el nuevo horario y seguir disfrutando de esta actividad gratuita durante el invierno.