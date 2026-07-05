Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a $14000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 6 al 11 de julio

Lunes 6

Guaymallén

Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 9.30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11.

Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 13.

Maipú

Rodeo del Medio: Barrios El Rosedal y 6 de Enero. Callejón Molina, Iglesia Patrón Santiago. A las 9.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calles 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 10.30.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 11.

Coquimbito: Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 12.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.30.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

San Carlos

Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.30.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.30.

La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12.15.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12.45.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Lavalle

San Francisco: Unión Vecinal San Francisco. A las 10.

Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 11.

Alto del Olvido: Calles General Acha y San Martín. A las 11.30.

La Palmera: Calles Arenales y 9 de Julio. A las 12.

La Palmera: Calles 9 de Julio y San Martín. A las 12.30.

San Martín

El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón González). A las 14.

El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 15.

El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 16.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 km 21. A las 9.30.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.

Las Compuertas: Loteo Angelina 1º Etapa. Manzana: D. Lote: 9. Ingreso por Ruta Panamericana Kilómetro 16. Calle Principal. A las 11.30.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molino Correa. A las 9.30.

El Algarrobal: Escuela Capitán Luis Cenobio Candelaria 1-213. Ruta 28 y San Esteban. A las 10.30.

El Algarrobal: Callejón Rivas. Merendero “Mamás del Corazón”. A las 11.30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.

La Dormida: Parrales Mendocinos. Km 969. A las 15.30.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 16.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.30.

San Rafael

Las Malvinas: Escuela 4-198 Francisco García. A las 9.30.

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12.

Martes 7

Guaymallén

El Sauce: Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle frente al barrio Constitución. A las 9.30.

El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 11.

Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barracos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 9.30.

El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30.

El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 11.30.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

General Alvear

Bowen: Calles 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9:30.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

Lavalle

El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 10.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 10.30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 11.30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Virgen del Carmen. Santa Fe 231. A las 8.30.

Ciudad: Barrio Virgen de los Vientos. SUM. A las 10.30.

Tupungato

San José: Polideportivo San José. Corralón Municipal. A las 10.

Villa Bastías: Barrio Arcoiris. A las 11.

San Rafael

Rama Caída: Paraje: El Tropezón. Plaza. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chavez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

Miércoles 8

Maipú

General Ortega: Barrios Villa Elisa y San Francisco. Callejón s/n sobre Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 10.30.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 11.30.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

San Carlos

Chilecito: Plaza distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas: A las 12.

Luján

Anchoris: Entrada a finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal: Ruta provincial 16. Lateral ruta y calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10:30.

Guaymallén

Puente de Hierro: Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11167. A las 9:30.

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 11.

Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 13.

San Rafael

Salto de las Rosas: Plaza Principal. A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste: Estación de Ferrocarril. A las 9.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Centro de Salud. A las 11.30.

Punta de Vacas: Centro de Salud. Comisaría. A las 12.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

San Martín

Chivilcoy: Barrio Chivilcoy. Plaza. A las 9.

Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.

Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.

Lavalle

Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 10.

Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 11.

Villa Tulumaya: Barrio Manantiales. A las 12.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 12.30.

Las Heras

El Borbollón: SUM Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Lote 29. A las 10.30.

El Algarrobal: SUM La Esperanza. Manzana 3. Casa 3. A las 11.30.

Viernes 10

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050.A las 11.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.

Sábado 11

Tunuyán

Vista Flores: Calles 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 10.30.

Colonia Las Rosas: Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11.30.

Puente del Río: Barrio Bordelongue. Esquina de las calles Santillán y Los Piquillines. A las 12.30.

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. A las 10.

Rivadavia

Recorrido 1

Medrano: Tanque de Agua. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.30.

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 11.30.

Rivadavia

Recorrido 2

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.30.

El Mirador: Plaza El Mirador. A las 9.45.

El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.15.

La Central: Club La Central. A las 10.45.

El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.30.

El Mirador: Barrio Albarracín Godoy. SUM. A las 12.15.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2