Imputaron por femicidio al hombre acusado de asesinar a la joven de 24 años en Las Heras

El acusado fue imputado por homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género. La autopsia confirmó que la joven murió por heridas de arma blanca en el cuello y el pecho.

La Justicia imputó este sábado a Samuel Andrés Capellán, de 31 años, por el femicidio de Paula Espinoza, la joven de 24 años que fue asesinada el viernes en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, Las Heras.

La medida fue dispuesta por el fiscal de Instrucción Oscar Malla, bajo las directivas del fiscal jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, Fernando Guzzo.

El acusado quedó imputado por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio).

Además, el Ministerio Público Fiscal informó que la necropsia determinó que la causa de la muerte fue heridas de arma blanca en el cuello y el pecho, confirmando las graves lesiones que presentaba la víctima cuando fue encontrada.

Capellán había sido detenido durante la madrugada de este sábado, luego de presentarse de manera voluntaria en la Comisaría 53 de Potrerillos, donde confesó haber cometido el crimen. Tras recibir atención médica por algunas lesiones que presentaba, quedó a disposición de la Justicia.

Por disposición judicial, el imputado permanecerá alojado en la Penitenciaría Provincial mientras avanza la investigación.

El femicidio fue descubierto durante la tarde del viernes, cuando un familiar de Paula Espinoza llegó a la vivienda donde convivía con su pareja y la encontró gravemente herida. Tras el llamado al 911, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar donde constataron su fallecimiento.

Con la imputación formal, la causa quedó caratulada como femicidio.