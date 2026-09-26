Zonda y calor en Mendoza: las zonas donde podría correr viento este sábado

El calor volverá a sentirse con fuerza este sábado en Mendoza. El ingreso de viento Zonda y la posibilidad de tormentas modificarán las condiciones en algunos sectores de la provincia.

Después de un viernes con temperaturas agradables, el sábado llegará con un nuevo ascenso térmico en Mendoza.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera poca nubosidad, poco cambio de temperatura y vientos moderados del noreste.

Dónde podría correr viento Zonda este sábado

El Zonda se hará presente en la precordillera y Malargüe, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas en el sur provincial, con posibilidad de que luego alcancen el Valle de Uco.

En alta montaña se esperan condiciones inestables, con nubosidad variable y algo de viento. También están previstas nevadas y precipitaciones aisladas en la zona centro.

La máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 12°C .

El pronóstico para el domingo

El domingo continuará el ambiente cálido. El cielo estará parcialmente nublado y habrá poco cambio de temperatura.

El Zonda podría afectar la precordillera y distintos sectores del llano de Malargüe, San Rafael, Valle de Uco, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Gran Mendoza, Uspallata y Potrerillos.

Durante la mañana también podrían registrarse tormentas en el sudeste de Mendoza. En la cordillera seguirá el tiempo inestable, con precipitaciones.

La máxima llegaría a los 29°C con una mínima de 14°C.

Qué pasa el lunes

Se espera tiempo bueno y descenso de la temperatura.

Además, habrá vientos moderados del sudeste y cielo parcialmente nublado en la cordillera.

La máxima será de 19°C con una mínima de 9°C.