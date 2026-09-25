¿Vuelve el Zonda?: cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo y qué pasará con la temperatura el lunes

El fin de semana llegará con temperaturas en ascenso y una máxima cercana a los 29°C el domingo. El pronóstico anticipa Zonda en algunos sectores, mientras que el lunes habrá un marcado descenso de la temperatura y posibilidad de tormentas aisladas.

El tiempo en Mendoza volverá a cambiar durante el fin de semana. Después de una jornada con temperaturas agradables, el domingo 27 de septiembre tendrá un nuevo ascenso térmico y una máxima que podría acercarse a los 29°C, aunque también aumentará la presencia del viento Zonda en sectores de la provincia. El cambio más importante llegará el lunes 28, cuando el ingreso de viento del sector sur provocará un descenso de la temperatura.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado

El sábado 26 de septiembre comenzará con condiciones de tiempo bueno y un leve descenso de la temperatura respecto de las jornadas anteriores. El pronóstico anticipa vientos leves del sudeste y cielo despejado en el llano. La temperatura máxima rondará los 25/27°C, mientras que la mínima será de aproximadamente 13°C en la mayor parte de la provincia.

En cuanto al viento, se espera circulación del sur entre las 7 y las 17, principalmente en las zonas sur y norte de Mendoza. Además, podría registrarse Zonda leve en Malargüe y el sur de Malargüe entre las 14 y las 20.

En la alta montaña se esperan precipitaciones débiles, principalmente en el sector central. Durante la tarde aumentaría la nubosidad en el sector sur y podrían registrarse precipitaciones hacia la noche.

¿Vuelve el Zonda a Mendoza el domingo?

El domingo 27 de septiembre será la jornada con mayor ascenso de temperatura del fin de semana. El pronóstico prevé una máxima de alrededor de 27 a 29°C, dependiendo del sector y de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Además, se espera viento Zonda débil en Malargüe y el sur de Malargüe durante la tarde, entre las 13 y las 20.

La situación será diferente en el resto de Mendoza. La información disponible anticipa Zonda en sectores de precordillera, aunque no se espera que el fenómeno descienda de manera generalizada sobre el Gran Mendoza.

El viento sur también tendrá presencia durante buena parte del domingo, desde aproximadamente las 9 hasta la medianoche, principalmente en las zonas sur, norte, este y el Valle de Uco. En la Zona Este podría extenderse incluso durante la madrugada del lunes.

El escenario más inestable estará en sectores de montaña. En la alta montaña, especialmente hacia el sector sur, se espera cielo nublado y podrían registrarse precipitaciones débiles desde las 18. También se mantienen previstas nevadas débiles en cordillera.

Qué pasará con el clima en Mendoza el lunes

El cambio más marcado llegará el lunes 28 de septiembre. Después del ascenso térmico del domingo, el ingreso de vientos moderados del sector sur provocará un descenso de la temperatura.

La máxima prevista será de aproximadamente 21°C, mientras que la mínima rondará los 15°C. El cielo estará con nubosidad variable y existe posibilidad de tormentas aisladas.

El pronóstico también mantiene la posibilidad de precipitaciones y nevadas débiles en cordillera. De esta manera, el comienzo de la próxima semana tendrá condiciones bastante diferentes a las del domingo, con una diferencia de varios grados en la temperatura máxima.