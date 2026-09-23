Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca portero con pocos requisitos para incorporación inmediata

Reconocida empresa que brinda servicios de limpieza y mantenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Modo Clean es una firma mendocina especializada en servicios de limpieza y mantenimiento para empresas, oficinas, industrias y hogares. La empresa también ofrece servicios de espacios verdes, limpieza de obra, trabajos en altura y seguridad y portería.

La compañía cuenta con más de 20 años de experiencia en Mendoza y trabaja con personal capacitado para brindar sus diferentes servicios.

En esta ocasión, la empresa abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar una persona a su equipo de trabajo.

Acerca de la vacante

Modo Clean busca incorporar personal para desempeñarse como portero.

El puesto requiere disponibilidad. La zona de trabajo es en Godoy Cruz.

La convocatoria establece además condiciones específicas vinculadas con la edad y la movilidad.

Requisitos

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Sexo masculino.

Tener entre 45 y 55 años.

Contar con experiencia comprobable mínima de 3 años, requisito excluyente.

mínima de 3 años, requisito excluyente. Tener movilidad propia.

propia. Contar con disponibilidad full time.

Cómo postularse

Quienes quieran participar de la vacante deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: modocleanrrhh@gmail.com

En el asunto del correo se debe colocar “PORTERÍA”.