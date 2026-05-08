La emotiva despedida de la agente de tránsito que murió tras ser atropellada en Guaymallén

Nadya Evelyn Camus tenía 35 años y falleció tras permanecer internada en estado crítico luego de que un auto la embistiera mientras realizaba un operativo en el Acceso Sur. Las redes sociales se llenaron de mensajes para darle el último adiós.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y despedida tras el fallecimiento Nadya Evelyn Camus, la agente de tránsito que murió como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido en un siniestro vial ocurrido el lunes 27 de abril por la noche en el Acceso Sur. Sus compañeros la despidieron con una emotiva caravana y toque de sirenas.

Nadya Evelyn Camus, de 35 años, permaneció internada en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Santa Isabel de Hungría. Según el parte médico, presentaba politraumatismos producto del fuerte impacto.

El hecho se registró minutos antes de las 23, a la altura de La Barraca Mall, donde personal municipal realizaba un operativo de tránsito tras un choque previo en la zona. Para ordenar la circulación, se habían colocado conos de señalización que obligaban a reducir la velocidad.

Sin embargo, un camión embistió los conos y luego impactó contra la patrulla de tránsito. Tras el choque, el vehículo oficial fue desplazado y terminó sobre la lateral del Acceso Sur, luego de sobrepasar el guardarraíl. Dentro de la movilidad se encontraba un inspector, mientras que Camus estaba fuera del vehículo. El camionero detuvo su marcha dos kilómetros más adelante. Según declaró, logró advertir la presencia de los conos, pero no así al personal que participaba del operativo. Como consecuencia de las lesiones, Nadya falleció los primeros días de mayo.

Videos: la emotiva despedida de sus compañeros de tránsito en Guaymallén

La noticia de la muerte de la agente se difundió rápidamente en las redes sociales, generando una ola de mensajes de dolor y solidaridad hacia su familia. Amigos, colegas y vecinos expresaron su pesar con emotivas palabras.

Además, compartieron videos de su último adiós donde compañeros y agentes de tránsito la acompañaron con una caravana y toque de bocinas por las calles del departamento.