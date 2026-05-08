El emocionante video de Parviz sobre el joven que murió aplastado por un árbol

Juan Marcelo Zabala había emocionado a miles de personas en redes sociales luego de que el influencer Parviz Benazirov le comprara toda su mercadería. El joven falleció durante el fuerte viento Zonda en Las Heras.

La tragedia ocurrida durante el intenso viento Zonda en Mendoza dejó una escena de mucha tristeza en Las Heras. El motociclista que murió aplastado por un árbol en Las Heras era Juan Marcelo Zabala, el joven vendedor ambulante que días atrás se había vuelto viral gracias a un emotivo video grabado junto al influencer ruso Parviz Benazirov.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de calles Dorrego y Olascoaga, cuando un árbol de gran porte cayó sobre dos motociclistas en medio de las fuertes ráfagas de Zonda. Zabala murió en el lugar, mientras que otro hombre resultó gravemente herido y permanece internado.

El video viral que emocionó a miles de mendocinos

Hace apenas unos días, Marcelo Zabala, conocido por familiares y amigos como “Pollo”, había sido protagonista de un video que recorrió las redes sociales y generó miles de reacciones.

En las imágenes, el influencer Parviz Benazirov se acercaba al carrito donde el joven ofrecía empanadas, hamburguesas y sánguches de milanesa. Tras conversar con él y preguntarle cuánto costaba toda su producción del día, decidió comprarle toda la mercadería por $52.000.

El gesto rápidamente se viralizó y mostró la historia de esfuerzo del joven mendocino, quien explicaba que trabajaba desde la mañana “hasta vender todo”. El video generó una enorme repercusión y ahora, tras conocerse la tragedia, miles de usuarios volvieron a comentar la publicación para despedirlo con mensajes cargados de dolor.

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El dolor en las redes sociales por la muerte del joven en Las Heras

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Zabala, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de tristeza. “Qué injusta la vida”, “Se va gente buena” y “Las Heras está de luto” fueron algunas de las frases que se multiplicaron en los comentarios del video viral de Parviz.

Muchos usuarios recordaron además el sacrificio diario del joven, quien salía a trabajar vendiendo comida en las calles mendocinas para sostener a su familia. Según trascendió, “Pollo” era padre de un nene de 3 años y realizaba changas y deliverys además de vender alimentos de manera ambulante.

Cómo fue la tragedia durante el viento Zonda

El fatal accidente ocurrió durante una jornada marcada por el fuerte viento Zonda, que provocó caída de árboles, cortes de luz y múltiples complicaciones en distintas zonas de Mendoza.

De acuerdo con la información oficial, Zabala circulaba en una moto de 110 cilindradas cuando un álamo blanco se desplomó repentinamente sobre la calle y cayó encima de dos motociclistas.

Cuando llegaron los equipos de emergencia encontraron a las víctimas atrapadas bajo las ramas del árbol, que atravesaba prácticamente toda la calzada. Bomberos trabajaron intensamente para rescatar a los hombres. Uno de ellos, de 44 años, logró ser trasladado con vida aunque sufrió politraumatismos graves. En tanto, Zabala murió en el lugar producto del impacto.