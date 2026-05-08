Una mendocina se subió al colectivo y se enamoró del chofer: ahora lo busca en las redes sociales

Una chica protagonizó una verdadera historia de película en Mendoza. En medio de su viaje se enamoró de un chico que trabaja en la línea 600 y decidió buscarlo con un video que se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida diaria se escapan al relato cotidiano y parece ser sacadas del libreto de alguna película o novela. Cuando uno menos se lo espera puede encontrar porque no al amor de su vida. Así le sucedió a una joven que se encontró con un chofer de colectivos y se enamoró a primera vista. Es por eso que ahora lo busca con un vídeo a través de TikTok para que la ayuden a localizarlo.

Un viaje puede ser una montaña rusa de emociones. Lo es que era un simple paseo o la vuelta a casa después de un largo día de trabajo, puede ser toda una aventura.

“Ayúdenme a encontrarlo. TikTok haz lo tuyo”, escribió una joven a través de las redes sociales con la esperanza de encontrarse nuevamente al chico del cual se enamoró.

Un colectivo de la línea 600 se convirtió en el escenario perfecto para lo que podría ser una historia de amor en tiempos modernos. Entre todas las personas que venían a bordo, la chica no podía sacarle los ojos de encima a un joven.

Fue por eso que la a través de un posteo en TikTok, la usuaria, @ailen_2210, compartió el vídeo que se atrevió a grabar para buscar en las redes sociales al joven que le robó el corazón.

Así, cientos de mendocinos se han puesto en campaña para encontrar al muchacho y que los jóvenes se puedan reunir nuevamente para reproducir ese flechazo y confirmar si fue amor a primera vista. Sin embargo, nadie en los comentarios aún ha revelado su identidad, por lo que sigue siendo un misterio.