Viento Zonda: a qué hora llegará al Gran Mendoza y cómo estará el tiempo esta semana

El fenómeno podría sentirse en el Gran Mendoza durante la mañana y mantenerse hasta horas de la noche. Defensa Civil mantiene el monitoreo por la presencia de Zonda, viento Sur y mal tiempo en Alta Montaña.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó que este lunes habrá circulación de viento Zonda en distintos sectores de la provincia de Mendoza y advirtió que existe probabilidad de que el fenómeno llegue al Gran Mendoza. De acuerdo con el pronóstico oficial, el Zonda comenzará a desarrollarse alrededor de las 4 de la madrugada y se mantendrá hasta aproximadamente las 18, siendo la mañana y las primeras horas de la tarde el período de mayor intensidad.

El fenómeno afectará principalmente la Precordillera, Malargüe, el Valle de Uco y el Valle de Uspallata, aunque las condiciones meteorológicas podrían favorecer su ingreso al área metropolitana.

Luego del paso del viento Zonda, las condiciones comenzarán a cambiar con el ingreso de viento Sur, que ayudará a estabilizar la temperatura.

Según informó Contingencias Climáticas, el cambio de circulación se dará de manera progresiva. En la zona Sur comenzará alrededor de las 10 de la mañana, mientras que en el Norte y el Este provincial, incluido el Gran Mendoza, se espera desde las 13 y se extenderá hasta cerca de las 21.

Este ingreso de aire más fresco contribuirá a disminuir los efectos del Zonda durante la tarde.

Cómo estará el tiempo este lunes en Mendoza

En cuanto al estado del cielo, el organismo provincial prevé nubosidad parcial durante las primeras horas del día en el Sur y el extremo Este, especialmente en La Paz. En el resto del territorio provincial predominarán las condiciones mayormente despejadas.

Además, no se descartan precipitaciones aisladas en Malargüe, debido al avance de un sistema de mal tiempo sobre el oeste del departamento.

La temperatura máxima en el llano oscilará entre 20 °C y 21 °C, mientras que las mínimas estarán entre 3 °C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, y entre 5 °C y 6 °C en el resto de Mendoza.

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Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El pronóstico extendido indica que el martes continuará el ingreso de viento Sur durante gran parte de la jornada, mientras que el viento Zonda volverá a presentarse con intensidad débil sobre toda la Precordillera entre las 10 y las 21.

Para el miércoles, Contingencias Climáticas prevé nuevamente circulación de Zonda en sectores precordilleranos desde la madrugada, mientras que durante la tarde ingresarán vientos del Sur y Sudeste en el Este y el Sur provincial.