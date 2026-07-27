Uñas y tendencias de agosto

Propuestas minimalistas, atemporales y versátiles para renovar la manicura durante este mes, sin necesidad de recurrir a especialistas. Uñas de agosto y lo que tenés que saber.

El universo de la belleza manos no siempre exige procesos complejos ni horas de dedicación frente a un profesional. Este mes de agosto, las tendencias en nail art apuntan decididamente hacia una estética refinada, sobria y limpia, donde la clave reside en la sutileza. El minimalismo sigue marcando la pauta del estilo contemporáneo, ofreciendo alternativas versátiles que se adaptan tanto a la rutina diaria como a ocasiones especiales.

Lo mejor de esta temporada es que la sofisticación se vuelve sumamente accesible. Para mantener las uñas impecables no hace falta disponer de herramientas profesionales ni de una destreza técnica avanzada. A continuación, tres diseños tendencia que podés recrear vos misma en la comodidad de tu hogar y con muy pocos elementos.

Micro francesita: el clásico reinventado

La manicura francesa es un ícono atemporal, pero su versión actual reduce la línea blanca tradicional a su mínima expresión. La micro francesita se caracteriza por trazar un borde extremadamente fino y delicado sobre la punta de la uña, manteniendo una base nudé, rosada o transparente totalmente natural.

-Cómo hacerla en casa: Aplicá una capa de base protectora y dos capas de esmalte en tono nude o rosado translúcido. Para trazar el borde, podés utilizar un pincel de detalle extrafino o dar un toque suave con la punta del dedo sobre una esponja impregnada con esmalte blanco o de tu color preferido. Finalizá con un top coat brillante para sellar el trabajo.

Uñas “glazed” en tonos nude: el brillo aperlado que conquista

Popularizadas bajo la estética del “efecto glaseado”, estas uñas combinan la elegancia del acabado perlado con la discreción de las paletas neutras. Es la opción ideal para quienes buscan darle a sus manos un brillo multidimensional y aspecto saludable sin recargar el diseño.

-Cómo hacerla en casa: Tras colocar la base, aplicá un esmalte en tono nude o manteca. El secreto del efecto satinado reside en sumar una capa fina de esmalte con destellos iridiscentes o, en su defecto, frotar delicadamente un polvo cromado perlado sobre la uña antes del sellado final. El resultado es un acabado pulido, suave y sumamente sofisticado.

Manicura mocha: la calidez de los tonos café

Los tonos inspirados en el café, el chocolate y el cacao se posicionan como una alternativa cálida y sumamente elegante dentro de la gama neutra. La manicura mocha reemplaza al negro clásico por un tono tierra envolvente que estiliza las manos y aporta un toque de distinción sofisticada a cualquier look.

-Cómo hacerla en casa: La clave de este estilo radica en lograr un acabado parejo y pigmentado. Luego de preparar las uñas, aplicá dos capas generosas de esmalte color café con leche o marrón cálido. Asegurate de sellar bien con una capa final de brillo de alto impacto (glossy) o, si preferís un efecto distintivo, un top coat mate.

Claves para un acabado profesional

Para que estos diseños luzcan impecables durante días, recordá dar prioridad a la preparación previa: limá las uñas siguiendo la forma natural de tus dedos, hidratá diariamente las cutículas con aceite específico y nunca omitas la base ni el protector final. Con estos simples pasos, lucir manos elegantes y alineadas con las últimas tendencias es posible desde la calidez de tu hogar.