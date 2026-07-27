¿Quién se va de Gran Hermano este lunes? Esto dicen las encuestas sobre el próximo eliminado

Tras la salida de Emanuel Di Gioia, el público volverá a votar de manera negativa. Las sondeos en redes sociales apuntan a una definición voto a voto entre una de las jugadoras más polémicas y uno de los pocos hombres que quedan en la casa.

Llegó el día de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada. Este lunes 27 de julio, por El 9 Televida, la casa más famosa del país despedirá a un nuevo participante bajo la modalidad de voto negativo, donde la audiencia decide con su llamado quién debe abandonar la competencia de manera inmediata.

Luego de una placa sumamente disputada en la que se salvaron Jennifer “Pincoya” Torres y Juani “Juanicar” Caruso, la lista definitiva de nominados quedó conformada por cinco nombres con fuerte peso en el juego: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini.

Las encuestas apuntan a una definición mano a mano

Como ocurre en cada gala decisiva, las encuestas en las plataformas digitales se convirtieron en el termómetro principal para anticipar lo que sucederá en el programa en vivo.

El reconocido analista de redes sociales “Fefe” Bongiorno lanzó su clásico sondeo en X (ex Twitter) enfrentando a los principales candidatos a salir. Con más de 10.000 votos computados, los resultados reflejan una paridad extrema entre dos participantes:

Alejandra Majluf: Encabeza la intención de voto negativo con el 43,4% .

Sebastián Cola: Lo sigue muy de cerca con el 40,4% .

Matías Hanssen: Cosecha el 10,8% .

Mariela Prieto y Tamara Paganini: Acumulan entre ambas apenas el 5,4%.

El sondeo de Diego Poggi ratifica la tendencia

Por su parte, el periodista Diego Poggi realizó una compulsa en su canal de difusión en Instagram, donde la tendencia contra la actriz se consolidó con mayor fuerza.

En este relevamiento, Alejandra Majluf volvió a quedar en el primer puesto con más de 5.500 votos, seguida por Mariela Prieto con 2.000 y Sebastián Cola con 1.000 votos negativos.

¿Se corta la racha de eliminaciones masculinas?

Un dato clave que mantiene en vilo a la audiencia es la composición actual del certamen. Tras cuatro salidas consecutivas de hombres —la última fue la de Emanuel Di Gioia—, la casa quedó habitada por solo tres participantes varones.

De cumplirse los pronósticos que marcan las encuestas este lunes por la noche, el cupo femenino perdería a una de sus integrantes más disruptivas y cambiaría el mapa estratégico de Gran Hermano Generación Dorada.

Enterate quién abandona la casa este lunes en la pantalla de El 9 Televida.