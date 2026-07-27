Alta Montaña: habilitaron el tránsito hasta Penitentes tras las intensas nevadas y continúan los trabajos para llegar a Las Cuevas

Vialidad Nacional reabrió parcialmente la circulación por la Ruta 7 hasta Penitentes mientras avanza con la apertura de un corredor sanitario hacia Villa Las Cuevas. Además, especialistas explicaron qué impacto tienen las históricas nevadas sobre los glaciares de Mendoza.

Después de más de dos semanas de intensas nevadas que obligaron a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor, comenzaron a llegar las primeras buenas noticias desde la Alta Montaña. Desde este martes quedó habilitada de manera parcial la circulación por la Ruta Nacional 7 hasta Penitentes, mientras continúan los operativos para restablecer el acceso hacia Las Cuevas. La reapertura representa un alivio para el sector turístico y para quienes trabajan en la cordillera, aunque las autoridades insisten en que las tareas todavía no concluyeron y que el tránsito continuará siendo restringido debido a las condiciones climáticas.

De acuerdo con Vialidad Nacional, desde las 10 de este martes quedó habilitado el tránsito para vehículos particulares hasta los centros de nieve Los Puquios y Penitentes, ubicados a la altura del kilómetro 1.214 de la Ruta Nacional 7.

Mientras tanto, personal vial y maquinaria pesada siguen avanzando sobre la calzada para abrir una brecha sanitaria que permita llegar hasta Villa Las Cuevas, uno de los sectores más afectados por la acumulación de nieve.

Según informaron, los equipos ya alcanzaron la denominada Curva Soberanía, un avance considerado clave para garantizar el ingreso de ambulancias, servicios de emergencia y abastecimiento a quienes permanecen en la zona.

Las autoridades solicitaron conducir con extrema precaución y respetar todas las indicaciones del personal desplegado en la ruta.

Los Puquios vuelve a abrir, pero de manera parcial

La mejora temporaria de las condiciones meteorológicas también permitió la reapertura parcial del Parque de Nieve Los Puquios, uno de los centros recreativos más visitados durante el invierno mendocino.

En esta primera etapa únicamente funcionará el Estadio de Trineos, junto con su medio de elevación. Las pistas destinadas al esquí y snowboard permanecerán cerradas mientras continúan las tareas de acondicionamiento.

Desde el complejo explicaron que el predio sufrió un fenómeno meteorológico extraordinario que dejó grandes acumulaciones de nieve sobre estacionamientos, accesos y caminos internos, por lo que actualmente solo podrán operar con cerca del 50% de su capacidad.

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Las nevadas alivian la crisis hídrica, pero no alcanzan para recuperar los glaciares

Más allá del impacto turístico y operativo, las abundantes nevadas también representan una noticia alentadora para el sistema hídrico de Mendoza. Especialistas explicaron que la nieve acumulada durante este invierno permite acercarse a los valores históricos promedio y garantiza una mejor disponibilidad de agua para los próximos meses.

Sin embargo, advirtieron que este escenario positivo no alcanza para revertir décadas de retroceso glaciar provocado por el cambio climático y la prolongada sequía que afecta a la cordillera.

Según los investigadores, durante los últimos 15 años la cordillera registró algunos de los mayores déficits de nieve de los últimos siglos, situación que aceleró el derretimiento de los glaciares mendocinos.

Aunque este invierno muestra una recuperación importante respecto de temporadas recientes, remarcaron que se necesitarán varios años consecutivos con nevadas abundantes y veranos menos cálidos para comenzar a revertir esa tendencia.

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado

Pese a la mejora parcial de las condiciones, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado debido a la persistencia del mal tiempo en la cordillera.

Los pronósticos indican que durante los próximos días continuará la inestabilidad en Alta Montaña, con nuevas nevadas y fuertes vientos en altura.

Incluso, los especialistas anticiparon que hacia el viernes podría regresar el viento Zonda en algunos sectores del llano y la precordillera, un fenómeno que habitualmente se produce cuando vuelve a nevar en la cordillera.