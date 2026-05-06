Alerta por viento Zonda en Mendoza: suspendieron las clases en una localidad para el turno mañana

La medida alcanza al turno mañana en zonas de montaña y responde a las alertas por fuertes ráfagas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles 6 de mayo se suspenden las clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en zonas de montaña de Tupungato.

La decisión fue tomada a partir de los pronósticos que anticipan la presencia de viento Zonda con ráfagas intensas, y en línea con las recomendaciones emitidas por Defensa Civil para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Desde el organismo aclararon que, pese a la suspensión de la presencialidad, las actividades escolares deberán continuar de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

En tanto, en el resto de la provincia las clases se dictan con normalidad, sin modificaciones en el calendario escolar.

La decisión se enmarca en la Alerta Amarilla y Naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa la presencia de viento Zonda con impacto en distintas áreas. Según el organismo, este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales muy secas.

En detalle, la alerta indica que la zona será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En tanto, para las zonas donde se presente el Zonda, se esperan velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas de hasta 65 km/h, pudiendo superarse de manera puntual.

Además, el SMN advirtió que el viento caliente podría descender al llano, lo que provocaría un marcado ascenso térmico.