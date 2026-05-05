Alerta por viento Zonda en Mendoza: a qué hora bajaría al llano y qué zonas serán afectadas este miércoles

El fenómeno se intensificará este 6 de mayo y podría impactar en el Gran Mendoza. Advierten por ráfagas fuertes y el posterior ingreso de un frente frío con viento del sur.

El viento Zonda en Mendoza continúa generando preocupación y se mantendrá activo durante el miércoles 6 de mayo, según el pronóstico oficial. Luego de una jornada marcada por temperaturas superiores a los 23°C, desde Defensa Civil alertaron que persiste el alerta por fuertes ráfagas que bajarían al llano y afectarían al gran Mendoza.

Desde Defensa Civil advirtieron que las condiciones meteorológicas serán variables durante la semana, pero el Zonda es el evento que genera mayor preocupación por su impacto en la salud, la visibilidad y la circulación por lo que brindaron recomendaciones ante el alerta.

A qué hora podría llegar el Zonda este miércoles al Gran Mendoza

De acuerdo a los datos oficiales, el viento Zonda comenzará a sentirse desde las 10:00 horas en sectores de la precordillera, Malargüe y el Valle de Uspallata.

Con el correr de las horas, el fenómeno avanzará hacia: Valle de Uco, Zona Sur (San Rafael y General Alvear), Gran Mendoza y Norte provincial. Se espera que el Zonda baje al llano y afecte departamentos del Gran Mendoza a partir de las 15:00 horas, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h.

Hacia la tarde-noche, el escenario cambiará. Desde las 19:00 horas, el viento rotará al sur, comenzando en la Zona Sur y extendiéndose al resto de la provincia. Este cambio traerá un marcado descenso de la temperatura con ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. El viento sur se mantendrá hasta aproximadamente las 04:00 horas, cuando comenzará a disminuir.

En la alta montaña, se espera mal tiempo con precipitaciones intensas desde la mañana, especialmente en los sectores sur y central, con menor impacto en el norte.

Para este miércoles, las temperaturas serán elevadas: máxima: entre 26°C y 27°C. Mínima: entre 8°C y 12°C según la zona

El pronóstico para Mendoza

El jueves 7 de mayo estará marcado por la presencia de viento del sur débil a moderado, especialmente en la Zona Sur y Este. Se espera una jornada con cielo despejado en el llano y una mejora progresiva en la cordillera, aunque hacia la noche podría aumentar la nubosidad sin precipitaciones.

Sin embargo, llegará con un marcado descenso térmico debido al ingreso del frente frío: máxima: 18°C a 19°C y mínima: hasta 4°C en algunas zonas