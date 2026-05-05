Video: no se aguantó y terminó bajándose los pantalones en pleno centro de Mendoza

El episodio ocurrió en una transitada esquina del centro mendocino y generó sorpresa y debate en redes sociales tras la difusión de las imágenes.

Parecía una tarde normal en el centro de Mendoza, un hombre circulaba como de costumbre en su auto cuando al llegar a una esquina se encontró con una desagradable escena que lo dejó atónito: una mujer realizando sus necesidades en plena vía pública. Compartió el video en sus redes sociales y despertó una ola de comentarios.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Pedro Molina y 9 de Julio, una de las zonas más concurridas de la Ciudad, en plena tarde.

Según se observa en el video, el conductor avanzaba con normalidad cuando, al mirar hacia un costado, notó a una mujer ubicada cerca de una acequia y bajo un árbol.

Al acercarse, advirtió que la persona se había bajado los pantalones y estaba defecando en la vía pública, una situación que lo dejó completamente sorprendido.

Sin poder creer lo que estaba viendo, decidió registrar el momento y compartirlo en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

La difusión del video viral en Mendoza generó una fuerte reacción entre los usuarios. Mientras algunos manifestaron indignación por lo ocurrido, otros abrieron el debate. Más allá del impacto inicial, el hecho puso sobre la mesa una problemática recurrente: la falta de infraestructura sanitaria en zonas céntricas y la situación de personas que atraviesan contextos difíciles.