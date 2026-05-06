Viento Zonda en Mendoza: ¿a qué hora comunicarán si hay clases en el turno tarde?

Mientras rige alerta por Zonda en gran parte de Mendoza, autoridades monitorean la situación y definirán al mediodía si se suspenden las clases del turno tarde.

Mendoza atraviesa una jornada marcada por el viento Zonda, con alerta amarilla en casi toda la provincia y nivel naranja en sectores del Gran Mendoza y el norte provincial, según advirtió el jefe de Defensa Civil, Daniel Burrieza.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno tendrá mayor impacto en zonas como Malargüe, Valle de Uco y el Gran Mendoza, especialmente en áreas cercanas a la precordillera. Sin embargo, también podría sentirse en el Este, San Rafael y General Alvear, ya que el área afectada es amplia e incluye además a San Juan y San Luis.

Desde Defensa Civil explicaron que la situación se monitorea de manera constante. Durante la mañana se realizaron relevamientos a través del Centro de Operaciones Radioeléctricas y con coordinadores territoriales. En algunas zonas del Valle de Uco ya se decidió suspender actividades.

“Como hicimos esta mañana, testeamos la situación a través del Centro de Operaciones Radioeléctricas y con los coordinadores del Valle de Uco, donde en algunos lugares se suspendieron las clases”, explicó Burrieza.

En cuanto a la las clases en el Gran Mendoza, dijo: “Hoy vamos a hacer una evaluación al mediodía para ver cómo es la situación en el Gran Mendoza”.

¿A qué hora comunicarán si hay clases en el turno tarde?

La DGE comunicó que informarán que pasará con las clases del turno tarde a alrededor de las 11.30 horas.

Las autoridades insistieron en que no solo el viento representa un riesgo, sino también otros factores asociados. “Hay que tener cuidado no solamente con el viento, sino también con el polvo en suspensión, porque hace tiempo que no llueve y eso puede afectar la visibilidad”, advirtió el funcionario.

“Recomendamos cuidado con árboles, ramas, cableado y cartelería, y tratar de no circular si no es necesario”, remarcó.

El Zonda también puede afectar la salud, especialmente en personas con patologías preexistentes. “Si hay enfermedades respiratorias, cardíacas o hipertensión, se recomienda no hacer ejercicio físico y reducir los riesgos ante este tipo de fenómeno”, señaló Burrieza.

Además, recordó que durante estos eventos suele haber baja de presión y aumento de temperatura.

Hacia la noche espera el ingreso de viento sur, alrededor de las 21 horas y se sentirá con fuerza cerca de las 23 en la Ciudad de Mendoza. “Hay una transición entre el viento Zonda y el viento sur, una especie de ‘pelea de vientos’, que es un momento peligroso por el movimiento de árboles y estructuras”, explicó.

En alta montaña, la situación también es compleja. El Paso Pehuenche fue cerrado durante la mañana por nevadas.

En tanto, el Paso Cristo Redentor cerrará de manera preventiva: “Va a cerrar en Uspallata desde las 11 y el túnel a las 12 por tormentas en el sector chileno”, detalló Burrieza.

Respecto al evento deportivo previsto para esta noche, no se suspende, aunque recomendó precaución. “El partido no se suspende. Si se cumplen los pronósticos, cerca de las 22 el viento va a disminuir, pero igual pedimos a la gente que tome recaudos al trasladarse”, indicó.