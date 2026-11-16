Las hornallas de MasterChef Celebrity se apagaron tras una exigente noche de beneficios marcada por el desafío del pollo deshuesado relleno y los nueve ingredientes misteriosos. Luego de la degustación y la deliberación final, el jurado coronó a Elizabeth “La Negra” Vernaci y a Mike Amigorena con las codiciadas medallas, mientras que un grave error técnico condenó directamente a Campi a la temida gala de eliminación.

La gala de beneficios de MasterChef Celebrity de El 9 Televida que se emitió este domingo dejó emociones encontradas en las cocinas más famosas del país. Tras enfrentar el complejo reto de preparar un pollo deshuesado relleno incorporando uno de los nueve ingredientes secretos de las campanas, los mejores participantes de la semana pasaron al frente para recibir el veredicto del jurado.

Doblete de oro para la Negra Vernaci y estreno de medalla para Mike Amigorena

La gran ganadora de la noche volvió a ser Elizabeth “La Negra” Vernaci, quien conquistó la medalla dorada por segunda vez consecutiva. Los chefs destacaron el equilibrio de sus condimentos y el punto impecable de cocción de su pollo. Emocionada, la conductora celebró el logro con una dedicatoria especial: “Se la dedico a mi hijo; Vicente, vos sos parte de que yo pueda estar acá”.

El segundo escalón del podio y la medalla plateada quedaron en manos del mendocino Mike Amigorena, quien sorprendió al estrado al presentar dos rellenos distintos que cosecharon elogios unánimes. Entre risas, el actor siguió los pasos de su compañera al recibir el reconocimiento: “Mi primera medalla. La copio a la Negra… La medalla se la dedico a Miel, mi hija, que nos mira”.

Los peores platos y el pase directo de Campi a la gala de eliminación

En la vereda opuesta, la exigencia técnica pasó factura en el fondo de la tabla. Los desempeños más flojos estuvieron protagonizados por Nazareno Casero, quien admitió haber tenido inconvenientes al integrar la manzana verde que le tocó en suerte, y Campi, cuya presentación provocó el fuerte rechazo del jurado.

Al cortar la pieza del humorista, los chefs encontraron un trozo de grasa cruda y cuestionaron duramente la terminación: “Polémica la piel”, sentenciaron. Tras el debate final, el peso de esa falla resultó determinante: Campi pasó directamente a la próxima gala de eliminación y quedó en la cuerda floja, mientras que el resto de sus compañeros logró asegurar su lugar en el balcón por una semana más.

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