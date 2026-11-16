¿Zonda?: qué es el viento que sorprendió a Mendoza y cubrió de polvo la provincia

Este lunes comenzó con un alerta amarilla por Zonda y alerta naranja por tormentas. El fenómeno generó dudas entre quienes salieron a la calle y observaron una nube de polvo que avanzaba sobre distintos sectores de la provincia. Sin embargo, Defensa Civil aclaró de qué viento se trataba. Se reportaron árboles caídos y daños.

La jornada de este lunes 16 de noviembre comenzó con una alerta amarilla por viento Zonda y otra naranja por tormentas en Mendoza. Sin embargo, pasado el mediodía, muchos mendocinos se encontraron con un intenso viento y una nube de polvo que comenzó a cubrir distintos sectores de la provincia. Desde Defensa Civil aclararon que se trataba de viento del sur con polvo en suspensión. Varios mendocinos reportaron caída de árboles y complicaciones.

Durante la tarde, una importante nube de polvo avanzó primero sobre el Este mendocino y, horas más tarde, llegó al Gran Mendoza. Según informó Hugo Videla, de Radar San Martín-AEMSA, en San Martín se registraba viento del sur con polvo en suspensión, con una velocidad de 35 kilómetros por hora.

¿Qué es el viento que sorprendió a los mendocinos?

Aunque el aspecto del cielo y la presencia de polvo generaron confusión, el fenómeno registrado no era viento Zonda. De acuerdo con la información difundida por Defensa Civil, se trataba de viento del sur, con partículas de polvo en suspensión.

La diferencia es importante: el Zonda es un viento cálido y seco, mientras que el viento del sur que se registró este lunes estuvo acompañado por polvo en el ambiente.

¿A qué hora llegarían las tormentas a Mendoza?

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, durante la mañana la inestabilidad se concentró principalmente en la franja Este de la provincia. Sin embargo, se esperaba una reactivación de las tormentas a partir de las 15.

Las precipitaciones podían afectar al Sur, el Este, el Valle de Uco y el Gran Mendoza. Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad podían continuar, especialmente en el Sur provincial y el Valle de Uco.

También estaba previsto el ingreso de viento sur: desde las 13 en la zona Sur y a partir de las 16 en el Norte y el Este, con velocidades promedio de 35 kilómetros por hora.

Por otra parte, se mantenía la probabilidad de viento Zonda entre las 13 y las 21 en Malargüe, el sur de ese departamento y la Precordillera Sur.

¿Cómo seguirá el tiempo en Mendoza durante los próximos días?

La inestabilidad podría extenderse durante el martes 17 de noviembre. Para esa jornada se esperaban tormentas en el Este, el Valle de Uco y el Sur provincial, con posibilidad de granizo, especialmente en el Sur.

También estaba previsto viento Zonda débil entre las 14 y las 20 en Malargüe, el sur de ese departamento y la Precordillera Sur. La temperatura máxima promedio en el llano rondaría los 25°C.

Para el miércoles 18, en tanto, se anticipaba una jornada con nubosidad variable. Desde las 13 aumentaría la nubosidad en el Valle de Uco y el Sur, mientras que a partir de las 17 podrían registrarse precipitaciones débiles en el Sur provincial. Además, se esperaba nuevamente viento Zonda leve en sectores de Malargüe y la Precordillera Sur.