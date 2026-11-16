Lluvia y granizo en Mendoza: Defensa Civil emitió una alerta y así está el radar de Contingencias Climáticas

La provincia se encuentra bajo alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en distintos departamentos. El radar muestra núcleos de tormenta en el Sur y el Este. Y el SMN lanzó un alerta a corto plazo.

Mendoza atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad y la amenaza de tormentas fuertes. Para este lunes 16 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja para distintos sectores de la provincia, donde podrían registrarse lluvias abundantes, actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo. La Dirección de Defensa Civil emitió un aviso meteorológico a corto plazo por tormentas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el reporte del meteorólogo Marcelo Peña, de Radar San Rafael-AEMSA, existe probabilidad de granizo en la ciudad de General Alvear durante los próximos minutos. En paralelo, el radar de la Dirección de Contingencias Climáticas permite seguir la evolución de las precipitaciones y detectar los sectores con mayor actividad.

TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.

Zonas: MENDOZA: San Carlos – San Rafael – Santa Rosa.

Fecha de emisión: 16/11/2026 a las 13:49h.

Validez hasta: Dos (2) horas desde la emisión.

¿Qué zonas de Mendoza están bajo alerta naranja?

La advertencia del SMN alcanza a sectores del Norte, Este y Sur provincial. Los departamentos y zonas comprendidos son:

Este de Las Heras.

Lavalle.

San Martín.

Santa Rosa.

La Paz.

General Alvear.

Zona baja de San Rafael.

En estos sectores se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con posibilidad de caída de granizo de distintos tamaños.

El organismo meteorológico advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas, que podrían superar localmente los 90 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados en algunos puntos.

¿A qué hora llegarían las tormentas a Mendoza?

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, durante la mañana la inestabilidad se concentró principalmente en la franja Este de la provincia. Sin embargo, se espera una reactivación de las tormentas a partir de las 15.

Las precipitaciones podrían afectar al Sur, el Este, el Valle de Uco y el Gran Mendoza. Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad podrían continuar, especialmente en el Sur provincial y el Valle de Uco.

También se prevé el ingreso de viento sur: desde las 13 en la zona Sur y a partir de las 16 en el Norte y el Este, con velocidades promedio de 35 kilómetros por hora.

Por otra parte, se mantiene la probabilidad de viento Zonda desde las 13 hasta las 21 en Malargüe, el Sur de ese departamento y la Precordillera Sur.

¿Qué muestra el radar de Contingencias Climáticas?

El Radar de Contingencias Climáticas permite observar en tiempo real la evolución de las tormentas y el desplazamiento de los núcleos de precipitación.

En las imágenes difundidas se observa actividad en distintos sectores de Mendoza, con mayor movimiento en el Sur y el Este provincial. Los colores permiten identificar la intensidad de las precipitaciones y advertir sobre posibles focos de granizo.

La escala de colores se interpreta de la siguiente manera:

Verde: precipitaciones de baja intensidad.

precipitaciones de baja intensidad. Azul: lluvias débiles a moderadas.

lluvias débiles a moderadas. Amarillo: precipitaciones de intensidad media y posible formación de embriones de granizo.

precipitaciones de intensidad media y posible formación de embriones de granizo. Rojo: núcleos de alta precipitación, con riesgo de granizo.

Podés consultar el radar de Contingencias Climáticas en vivo desde este enlace.

¿Cómo seguirá el tiempo en Mendoza durante los próximos días?

La inestabilidad podría extenderse durante el martes 17 de noviembre. Para esa jornada se esperan tormentas en el Este, el Valle de Uco y el Sur provincial, con posibilidad de granizo, especialmente en el Sur.

También se prevé viento Zonda débil entre las 14 y las 20 en Malargüe, el Sur de ese departamento y la Precordillera Sur. La temperatura máxima promedio en el llano rondaría los 25°C.

Para el miércoles 18, en tanto, se anticipa una jornada con nubosidad variable. Desde las 13 aumentaría la nubosidad en el Valle de Uco y el Sur, mientras que a partir de las 17 podrían registrarse precipitaciones débiles en el Sur provincial. Además, se espera nuevamente viento Zonda leve en sectores de Malargüe y la Precordillera Sur.