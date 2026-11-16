Viento Zonda en Mendoza: suspendieron las clases presenciales en dos departamentos

La medida alcanza a los turnos vespertino y nocturno de este lunes 16 de noviembre. La Dirección General de Escuelas tomó la decisión ante la alerta meteorológica y las recomendaciones de Defensa Civil.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en Tunuyán y Tupungato para los turnos vespertino y nocturno de este lunes 16 de noviembre, debido a la presencia de viento Zonda y las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de ambos departamentos y fue adoptada de manera preventiva, en el marco de la alerta amarilla por viento Zonda que mantiene el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde Defensa Civil advirtieron sobre la presencia de viento Zonda con ráfagas de moderadas a fuertes en Tunuyán y Tupungato.

¿Cómo serán las clases en Tunuyán y Tupungato?

Según informó la DGE, las instituciones educativas deberán continuar con las actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, siguiendo los protocolos que ya fueron comunicados.

La suspensión comprende exclusivamente la asistencia presencial durante los turnos vespertino y nocturno de este lunes.

La decisión se tomó a partir de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y de las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza.