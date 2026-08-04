Oportunidad de empleo en Mendoza: apart hotel busca personal de limpieza y cocina

Reconocido apart hotel abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Las Leñas es uno de los centros de esquí y turismo de montaña más importantes de Argentina, reconocido por recibir miles de visitantes cada temporada.

En ese complejo funciona un importante apart hotel que ofrece alojamiento a turistas nacionales e internacionales y que, de cara a la demanda de la temporada, decidió ampliar su equipo de trabajo. Por ese motivo, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal de limpieza y cocina.

Requisitos

Para participar de la búsqueda, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Disponibilidad full time.

full time. Experiencia previa en el área de limpieza.

previa en el área de Experiencia en cocina y limpieza de departamentos.

y de departamentos. Buena predisposición y actitud colaborativa.

y actitud colaborativa. Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

de manera autónoma y en equipo. Atención al detalle y habilidades organizativas.

organizativas. Buena condición física.

Conocimientos básicos de productos y técnicas de limpieza.

Qué ofrece la empresa

Quienes sean seleccionados accederán a los siguientes beneficios:

Buen sueldo.

Alojamiento.

Comida.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico edificioatenasvll@gmail.com indicando en el asunto el puesto al que se quiere postular.