Oportunidad de empleo en Mendoza: apart hotel busca personal de limpieza y cocina

Oportunidad de empleo en Mendoza: apart hotel busca personal de limpieza y cocina

Mendoza

Reconocido apart hotel abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Las Leñas es uno de los centros de esquí y turismo de montaña más importantes de Argentina, reconocido por recibir miles de visitantes cada temporada.

En ese complejo funciona un importante apart hotel que ofrece alojamiento a turistas nacionales e internacionales y que, de cara a la demanda de la temporada, decidió ampliar su equipo de trabajo. Por ese motivo, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal de limpieza y cocina.

Requisitos

Para participar de la búsqueda, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Disponibilidad full time.
  • Experiencia previa en el área de limpieza.
  • Experiencia en cocina y limpieza de departamentos.
  • Buena predisposición y actitud colaborativa.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Atención al detalle y habilidades organizativas.
  • Buena condición física.
  • Conocimientos básicos de productos y técnicas de limpieza.

Qué ofrece la empresa

Quienes sean seleccionados accederán a los siguientes beneficios:

  • Buen sueldo.
  • Alojamiento.
  • Comida.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico edificioatenasvll@gmail.com indicando en el asunto el puesto al que se quiere postular.

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