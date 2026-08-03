Iba caminando por el Parque San Martín, miró al cielo y captó una imagen que emocionó a miles: “La bandera más hermosa”

Un mendocino registró una sorprendente postal sobre los históricos Portones del Parque General San Martín. La compartió a través de las redes sociales y se vovlió viral.

Una simple caminata por el Parque General San Martín terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para un mendocino. Es que mientras recorría uno de los espacios verdes más emblemáticos de la provincia, levantó la vista y quedó impactado por una escena que parecía pintada a mano: el cielo celeste, una franja de nubes blancas y el resplandor del sol formaban sin lugar a duda la bandera argentina.

La secuencia fue filmada frente a los tradicionales Portones del Parque General San Martín, uno de los lugares más representativos de Mendoza y elegido diariamente por vecinos y turistas para caminar, hacer actividad física o disfrutar del paisaje.

En el video puede verse cómo el intenso color celeste del cielo se combina con una extensa nube blanca y el brillo del sol en el horizonte, generando una composición visual que muchos asociaron inmediatamente con los colores patrios.

La publicación fue realizada por el usuario @franciscomtb_ en TikTok, donde rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Aunque no se trató de un fenómeno meteorológico extraordinario, la combinación de la luz del atardecer, las nubes y las condiciones del cielo permitió crear una imagen poco habitual. Quienes observaron la escena destacaron la belleza del momento y coincidieron en que parecía una pintura que podía formar parte de cualquier obra.

Los comentarios no tardaron en llegar y muchos destacaron que sin lugar a duda se trataba de la bandera más bella.

En esta oportunidad, fue el cielo el que se robó todas las miradas y dejó una imagen cargada de simbolismo que emocionó a cientos de usuarios, quienes no tardaron en compartir el video y destacar que parecía una auténtica bandera argentina pintada sobre Mendoza.