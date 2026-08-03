Tarjeta Alimentar: cuánto vas a cobrar en en agosto de 2026

La AUH aumentó 1,89% en agosto y llegó a $150.848 por hijo. La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin cambios, mientras que algunas familias pueden cobrar el 100% de la asignación sin la retención del 20%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en agosto de 2026 los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que recibieron un incremento del 1,89%. En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores, ya que no cuenta con un mecanismo automático de actualización.

De esta manera, las familias que cumplen con los requisitos pueden recibir en agosto distintos beneficios de manera acumulada: AUH, Tarjeta Alimentar y, para los niños de hasta 2 años inclusive, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto

La Tarjeta Alimentar continúa en agosto con los montos establecidos por la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano:

$72.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $113.299 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $149.425 para familias con tres o más hijos.

El beneficio se acredita automáticamente a partir del intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. Por ese motivo, las familias que cumplen con las condiciones no deben realizar un trámite específico para acceder a la prestación.

La Tarjeta Alimentar está destinada a hogares con hijos de hasta 17 años inclusive y también contempla a hijos con discapacidad, de acuerdo con los requisitos establecidos para el programa.

AUH: cuánto se cobra en agosto de 2026

Con el aumento del 1,89%, la AUH quedó en $150.848 por hijo menor de edad.

En el caso de los hijos con discapacidad, el monto asciende a $491.173.

La particularidad de agosto es que algunas familias pueden cobrar el 100% de la AUH, sin la retención habitual del 20%, cuando Anses verifica automáticamente que se cumplieron los controles de salud y el calendario nacional de vacunación de los niños de hasta 5 años.

Estas condiciones fueron establecidas mediante la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Salud y la Resolución 56/2026 de Anses.

Cuánto cobran con AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

En el caso de los niños de hasta 2 años inclusive, las familias también reciben el Complemento Leche, que en agosto pasó a $56.897.

Por lo tanto, para un menor de edad que cobra el 100% de la AUH, el ingreso mensual por estos tres conceptos alcanza:

$150.848 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $279.995.

En el caso de un hijo con discapacidad, la suma asciende a:

$491.173 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $620.320.

Familias que cobran la AUH con el 20% retenido

Cuando no se cumplen las condiciones para acceder al pago completo, Anses deposita el 80% de la AUH y retiene el 20% restante.

En agosto, los montos quedan de la siguiente manera:

Menor de edad: $120.678,40 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $249.825,40 .

$120.678,40 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = . Hijo con discapacidad: $392.938,40 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $522.085,40.

Cuánto cobran las familias con hijos de 3 a 5 años

A partir de los 3 años, el Complemento Leche deja de abonarse. Sin embargo, las familias continúan cobrando la AUH y la Tarjeta Alimentar cuando cumplen con los requisitos.

Para quienes cobran el 100% de la AUH, los importes de agosto son:

Menor de edad: $150.848 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $223.098 .

$150.848 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = . Hijo con discapacidad: $491.173 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $563.423.

En tanto, para quienes reciben la AUH con la retención del 20%:

Menor de edad: $120.678,40 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $192.928,40 .

$120.678,40 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = . Hijo con discapacidad: $392.938,40 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $465.188,40.

Qué pasa con el 20% que retiene Anses

La modalidad habitual de la AUH establece que Anses paga mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante.

Ese porcentaje retenido se acumula y puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, que permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, las vacunas obligatorias y la asistencia escolar correspondiente.

Sin embargo, existe una excepción para determinadas familias. Cuando Anses logra verificar automáticamente el cumplimiento de los requisitos sanitarios de niños de hasta 5 años, la AUH puede abonarse en su totalidad y no se aplica la retención mensual.

De esta manera, en agosto de 2026 las familias pueden encontrarse con diferencias importantes en el monto final que reciben, aun cuando tengan la misma cantidad de hijos, dependiendo de si cobran el 100% de la AUH o el 80% con el 20% restante retenido.

Cuánto se puede cobrar en agosto

En el caso de un menor de edad de hasta 2 años, la diferencia es concreta: una familia que cobra el 100% de la AUH puede recibir $279.995 entre AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, mientras que si se aplica la retención del 20% el total baja a $249.825,40.

A partir de los 3 años, al dejar de percibirse el Complemento Leche, el total para un menor de edad es de $223.098 si se cobra el 100% de la AUH o de $192.928,40 si se aplica la retención.