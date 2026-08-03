El influencer Parviz Benazirov denunció que le robaron en su local y los escrachó con un video en las redes sociales

El influencer ruso radicado en Mendoza aseguró que delincuentes ingresaron a su negocio “Justo” y se llevaron dos parlantes. Compartió las imágenes de las cámaras de seguridad en redes sociales y reveló que es el segundo hecho de inseguridad que sufre desde la apertura del local.

El reconocido influencer Parviz Benazirov, uno de los creadores de contenido más populares de Mendoza, denunció públicamente un nuevo episodio de inseguridad que afectó a su emprendimiento comercial. A través de las redes sociales de “Justo”, el local que inauguró junto a su esposa, mostró las imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa a dos hombres llevándose distintos elementos del comercio. Según explicó el propio influencer, se trata del segundo robo que sufre el negocio desde su apertura, ocurrida a mediados de junio.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local ubicado sobre calle Entre Ríos, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

En las imágenes difundidas por el propio comercio se observa cómo dos hombres ingresan al establecimiento y, tras recorrer el lugar, sustraen dos parlantes. El video permite identificar con claridad el rostro de uno de los presuntos autores del robo.

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse y generó una fuerte repercusión entre los seguidores del creador de contenido. Junto al video, Parviz Benazirov expresó su malestar por lo ocurrido y aseguró sentirse profundamente decepcionado.

“Hoy tres personas me robaron dos parlantes chiquitos del local. La verdad, me pone muy triste ver estas cosas. Siempre trato de ayudar a la gente y de hacer las cosas con el corazón. Por eso duele que haya personas que vengan a llevarse productos que yo mismo compro para mi negocio”, escribió en las redes sociales de Justo.

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Tras la publicación de las imágenes, cientos de seguidores dejaron mensajes de solidaridad y acompañamiento para Parviz Benazirov y su familia.

Muchos usuarios lamentaron el episodio y destacaron el perfil solidario del influencer, conocido por realizar acciones sociales y ayudar a personas en situación de vulnerabilidad en distintos puntos de Mendoza.

Otros, en tanto, le recomendaron reforzar las medidas de seguridad del comercio mediante la incorporación de vigilancia privada o nuevos sistemas de protección para evitar futuros robos.

Es el segundo hecho de inseguridad desde la apertura del negocio

El comercio fue inaugurado el 14 de junio y, desde entonces, se convirtió en uno de los emprendimientos más comentados de Mendoza.

El lanzamiento de Justo, un espacio orientado a la moda y el lifestyle con una fuerte presencia digital, tuvo una importante convocatoria y generó un gran interés entre quienes buscaban empleo. De hecho, durante los primeros días de funcionamiento, el proyecto recibió más de 60.000 currículums, según había informado el propio influencer.

Sin embargo, a menos de dos meses de haber abierto sus puertas, el negocio ya sufrió dos episodios delictivos, situación que volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la inseguridad que atraviesan los comercios.