Video viral de una pelea en un McDonald’s que terminó con destrozos y una detenida: “denle cheddar”

El hecho ocurrió dentro del local ubicado sobre la avenida 25 de Mayo. El enfrentamiento fue filmado por clientes, se viralizó en redes sociales y terminó con la intervención de la Policía.

Una pelea entre varias mujeres se registró en un local de McDonald’s de la localidad bonaerense de Escobar y terminó con una mujer detenida por resistencia a la autoridad.

El episodio fue filmado por clientes que se encontraban en el lugar y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.

El incidente ocurrió en el restaurante ubicado sobre la avenida 25 de Mayo. En los videos se observa a una de las involucradas ingresar por el sector del AutoMac, donde trepó por la ventanilla de atención para acceder al interior del comercio, mientras otras personas registraban la secuencia con sus teléfonos celulares.

Ya dentro del salón, comenzó un enfrentamiento en el que varias mujeres intercambiaron golpes, empujones y tirones de cabello ante la mirada de clientes y empleados. Mientras algunos intentaron alejarse, otras personas intervinieron para separar a las involucradas.

Durante la pelea también se escucharon gritos para que cesaran las agresiones. En uno de los videos, un hombre que registraba el episodio lanzó un comentario que rápidamente se viralizó: “Denle un poco de cheddar“.

Personal del comercio intentó controlar la situación, aunque, según trascendió, una de las mujeres continuó con las agresiones y también atacó a un empleado de seguridad que buscaba intervenir.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar. De acuerdo con la información difundida, una de las participantes se mostró hostil con los agentes y fue trasladada a una dependencia policial.

La mujer fue identificada como Laila Martínez, de 26 años, y quedó detenida por el delito de resistencia a la autoridad. Antes de su traslado, fue derivada al hospital de la zona para la realización del precario médico.

Hasta el momento no se informó qué originó la pelea ni si el resto de las personas involucradas sufrió lesiones o quedó imputado en una causa judicial.