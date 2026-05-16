Tragedia en Luján: murió un joven de 25 años tras perder el control de su moto y chocar contra varios postes

El joven circulaba en moto cuando perdió el control del rodado y terminó impactando contra postes en plena calzada. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado confirmó el fallecimiento en el lugar.

Un joven de 25 años murió durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un accidente vial en Luján de Cuyo.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de la 1.20 horas en calle Malabia al 700, cuando la víctima se desplazaba en una motocicleta Keller 110cc.

Por causas que aún se investigan, perdió el dominio del vehículo y chocó contra postes ubicados sobre la calzada.

Al lugar llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento en el lugar.

En la escena trabajó Policía Científica y tomó intervención la Oficina Fiscal de Luján, que quedó a cargo de la investigación.