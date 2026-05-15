Confirmaron 21 casos de la “súper gripe” en Mendoza: qué síntomas tiene

Se trata de la variante H3N2 subclado K, una cepa más contagiosa de influenza que ya circula en la provincia. Desde Salud pidieron reforzar la vacunación antigripal y extremar las medidas de prevención ante la llegada del frío.

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó 21 casos de la denominada “súper gripe”, correspondiente a la variante H3N2 subclado K, una cepa de influenza que circuló durante el invierno europeo y que comenzó a detectarse en Argentina con la baja de las temperaturas. Los casos fueron identificados a través de isopados realizados en unidades centinelas y posteriormente analizados por el Instituto Malbrán, en Buenos Aires. Las autoridades sanitarias advirtieron que el número real de contagios podría ser mayor, ya que muchas personas cursan la enfermedad sin realizarse estudios.

Qué es la variante H3N2 y por qué genera preocupación

La cepa detectada en Mendoza corresponde al virus de influenza H3N2, una variante que se caracteriza por ser más contagiosa que la gripe común.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que este tipo de virus circula de manera estacional y que el aumento de casos era esperable con la llegada del otoño e invierno. Sin embargo, remarcaron la importancia de reforzar los cuidados para evitar cuadros graves, especialmente en los grupos de riesgo.

“Lo importante no es alarmarse, sino ocuparse y tomar medidas preventivas para disminuir la transmisión y la gravedad de la enfermedad”, señalaron desde el área sanitaria.

Cuáles son los síntomas de la “súper gripe”

Entre los síntomas más frecuentes de la variante H3N2 se encuentran:

Fiebre alta superior a 38 grados

Congestión nasal

Tos seca

Dolor muscular y de articulaciones

Dolor de cabeza

Cansancio extremo

Escalofríos

Malestar general

Náuseas, vómitos o diarrea en algunos casos

Las autoridades recomendaron no automedicarse y consultar rápidamente al médico ante la aparición de síntomas respiratorios. Además, insistieron en la necesidad de aislarse para evitar contagios, especialmente en lugares cerrados o con alta circulación de personas.

Desde Salud recordaron que los sectores más vulnerables frente a esta variante de influenza son:

Niños menores de 5 años

Mayores de 65 años

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades preexistentes

Personal de salud

Para estos grupos, la vacuna antigripal continúa siendo gratuita en Mendoza. Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacuna antigripal disponible actualmente también brinda cobertura frente a esta cepa de influenza.

Si bien aclararon que la inmunización no evita completamente el contagio, destacaron que sí reduce significativamente el riesgo de internaciones y complicaciones graves. “La vacuna es fundamental para disminuir las formas severas de la enfermedad”, indicaron desde el Ministerio de Salud.

Las medidas de prevención recomendadas

Frente al aumento de enfermedades respiratorias en Mendoza, los especialistas recomendaron: