Alerta por un frente polar en Mendoza: en qué zonas podría nevar este sábado y qué dice el pronóstico

El ingreso de una intensa masa de aire frío provocará lluvias, viento sur y posibles nevadas en distintos sectores de Mendoza, incluso en zonas cercanas al Gran Mendoza. Defensa Civil emitió recomendaciones ante un fin de semana marcado por temperaturas bajo cero y condiciones invernales.

Mendoza se prepara para vivir uno de los fines de semana más fríos en lo que va del año. El ingreso de un frente polar comenzará a sentirse durante la noche de este viernes y modificará por completo las condiciones meteorológicas en toda la provincia, con un marcado descenso de temperatura, lluvias, viento del sur y probabilidad de nevadas en sectores precordilleranos e incluso en áreas cercanas al llano.

De acuerdo con los reportes oficiales de Contingencias Climáticas y Defensa Civil, las condiciones más adversas se registrarán entre la madrugada del sábado y las primeras horas del domingo, cuando el termómetro podría ubicarse por debajo de los cero grados en varias zonas de Mendoza.

En qué zonas de Mendoza podría nevar este sábado

Las autoridades advirtieron que las bajas temperaturas favorecerán la aparición de nieve no solo en Alta Montaña, sino también en sectores de precordillera y zonas cercanas al Gran Mendoza.

Según el pronóstico, las mayores probabilidades de precipitaciones níveas se concentrarán en:

Valle de Uco

San Carlos

Tunuyán

Oeste de Tupungato

Oeste de Malargüe

Oeste y sur de San Rafael

Sectores del oeste del Gran Mendoza

Incluso, desde Defensa Civil señalaron que podrían producirse episodios de nieve cercanos al llano si las temperaturas continúan descendiendo durante el sábado. El meteorólogo Fernando Jara, apuntó que incluso podría nevar en las inmediaciones del Parque General San Martí o en zonas como el Challao.

Cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

El sábado estará dominado por condiciones plenamente invernales. El ingreso del viento sur comenzará cerca de las 5 de la mañana en el sur provincial y se extenderá hacia el Gran Mendoza y el Este alrededor de las 8.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades promedio de 35 kilómetros por hora, generando una sensación térmica aún más baja.

La jornada arrancará con lluvias y nevadas que se concentrarán especialmente entre la madrugada y el mediodía en diferentes sectores de la provincia.

En cuanto a la temperatura, el frío será protagonista absoluto. La máxima apenas alcanzaría entre 8°C y 9°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 3°C en algunas localidades del Valle de Uco y Malargüe.

Domingo con heladas y temperaturas bajo cero

Aunque el domingo presentará una leve mejora en algunas zonas, el frío continuará siendo intenso en toda la provincia.

El sur mendocino podría amanecer parcialmente despejado, mientras que el resto del territorio mantendrá abundante nubosidad y algunas precipitaciones aisladas, especialmente en departamentos del Este como Santa Rosa y La Paz.

Las temperaturas mínimas serán extremadamente bajas:

Entre -2°C y -3°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco Entre 2°C y 3°C en el Gran Mendoza y el Este provincial

Además, se prevén heladas generales en gran parte del sur mendocino.

Las recomendaciones de Defensa Civil ante el frente polar

Frente a este escenario, las autoridades provinciales emitieron una serie de recomendaciones preventivas para evitar accidentes y complicaciones derivadas del frío extremo.

Entre las principales medidas sugeridas se encuentran:

Contar con alimentos, agua potable y medicamentos suficientes

Revisar el estado de calefactores, salamandras y chimeneas

Mantener ventilados los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Tener linternas, pilas y radios a batería ante posibles cortes eléctricos

Garantizar abrigo y alimento para mascotas y animales domésticos

También pidieron especial atención con personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

Otro de los puntos que preocupa a las autoridades es la posible formación de hielo sobre la calzada, especialmente en zonas de sombra, puentes y caminos de montaña. Por eso recomendaron manejar con extrema precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas durante las jornadas más frías del fin de semana.