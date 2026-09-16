Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 17 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 17 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 17 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este jueves 17 de septiembre:

Ciudad

Entre calles Perú, Luis Lagomagiore, Bartolomé Mitre y Videla Correa. De 9.20 a 13.20 h.

Entre calles Mosconi, Bartolomé Mitre, Luis Lagomagiore y Fidel de Lucia. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

Entre calles Moreno, Allayme, Mathus Hoyos y Mitre; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En la intersección de Administración y Ruta Provincial N°36. De 9.00 a 11.00 h.

En calle San Juan, entre Correa y San Julián. En callejón Brizuela, entre calles San Martin y San Arturo. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°36 y El Pantano y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 10.20 a 13.25 h.

Entre calles San Martín, Italia, Sarmiento y Moreno. Entre calles Remedio de Escalada, San Martín, Bernardo Irigoyen, Huarpes, Vicente Morales y Dorrego; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle San Polo, entre Los Sauces y Cobos. En calle Cobos, entre San Polo y Ruta N°7. En callejón Bertona, entre Cobos y Cochabamba. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Avenida del Sol, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89. En el barrio Valle del Sol y Piedras Blancas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

Entre calles Ferreyra de Merino, Letri de Constanzo, Anchorena y Leandro Carboni. En la intersección de calle Anchorena y Lateral Oeste del Acceso Sur. En el barrio Namuncurá y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

En calle Juan B. Justo, entre Terrada y Salinas. En los barrios Metrotranvía Maipú, La Vinlandia, Eucaliptos I y II; General Gutiérrez. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Mischeni, entre Las Margaritas y Calle 577. En calle Proyectada I240 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 15.15 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 o Salatino, entre Ruta Provincial N°93 y calle Ricardo Videla; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre Calle B y El Álamo; El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.

En calle El Álamo, entre Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94 y calle Valderrama; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Carrera o Ancón, entre La Gloria y Escuela N°1-218 Domingo Bombal; San José. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Fuenzalida, entre Carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael