¿Vuelven los tours de compras desde Mendoza a Chile?: cuánto sale un Samsung Galaxy o unas zapatillas Adidas

La depreciación del peso chileno frente al dólar volvió a modificar la ecuación para los argentinos que viajan a Chile. Un Samsung Galaxy que en Argentina ronda los USD 899 puede conseguirse por 400 dólares menos en el país vecino, mientras que también aparecen diferencias importantes en indumentaria y calzado.

Los tours de compras desde Mendoza a Chile podrían volver a ganar protagonismo entre los argentinos que buscan aprovechar las diferencias de precios. La reciente suba del dólar frente al peso chileno modificó los valores de referencia y volvió a poner al país vecino en el radar de quienes planean una escapada para comprar tecnología, ropa y otros productos.

El movimiento del tipo de cambio tiene un efecto concreto para los turistas argentinos: quienes llevan dólares a Chile pueden obtener actualmente más pesos chilenos por cada billete estadounidense y, de esta manera, acceder a productos que en Argentina tienen un precio considerablemente mayor.

La diferencia se observa especialmente en algunos artículos de tecnología e indumentaria, aunque los especialistas recomiendan analizar cada compra y evitar endeudarse para realizarla.

Cuánto sale un Samsung Galaxy en Chile y Argentina

Uno de los ejemplos más llamativos aparece en el segmento de celulares. En la comparación realizada sobre un mismo modelo y con las mismas características, el teléfono analizado tiene un valor aproximado de USD 400 en Chile, mientras que en Argentina alcanza los USD 899.

La diferencia es de casi USD 500 por el mismo producto.

Otro ejemplo se puede encontrar en el sector de indumentaria y calzado. Una campera que en Argentina cuesta alrededor de $90.000, equivalente a unos USD 80, puede encontrarse en Chile por aproximadamente USD 20.

La diferencia llega así a unos USD 60 en una misma prenda.

Algo similar ocurre con las zapatillas. En la comparación entre productos de la misma marca y con especificaciones equivalentes, el precio ronda los USD 40 en Chile, mientras que en Argentina alcanza aproximadamente los USD 90.

Estos valores explican por qué las compras de ropa, zapatillas y tecnología suelen estar entre los principales atractivos para los argentinos que cruzan la cordillera.

De todos modos, el precio final puede variar según el modelo, la tienda, las promociones disponibles y el medio de pago utilizado.

El dólar llegó a casi 958 pesos chilenos

El factor que volvió a modificar la ecuación fue el comportamiento del dólar en Chile. La cotización cerró en torno a los 957,8 pesos chilenos por dólar, después de registrar una suba de 14,7 pesos durante una jornada. Incluso llegó a tocar los 965 pesos chilenos durante la mañana.

Se trata de valores considerablemente superiores a los registrados meses atrás, cuando el dólar se ubicaba en torno a los 850-860 pesos chilenos.

Para un argentino que viaja con dólares, esto significa que cada billete estadounidense permite obtener una mayor cantidad de pesos chilenos para afrontar los gastos durante la estadía.

Por ejemplo, un producto de 300.000 pesos chilenos que en marzo representaba unos USD 353 con un dólar a 850 pesos chilenos, actualmente equivale a aproximadamente USD 315 con una cotización cercana a los 950 pesos chilenos.

¿Conviene llevar dólares o pesos argentinos para comprar en Chile ?

Uno de los interrogantes para quienes planean viajar a Chile desde Mendoza es cuál es la mejor manera de pagar las compras.

La recomendación planteada los economistas es llevar dólares y cambiarlos en Chile, donde actualmente pueden conseguirse valores cercanos a los 940-950 pesos chilenos por dólar en casas de cambio.

La alternativa de cambiar pesos argentinos por pesos chilenos antes de cruzar la frontera puede resultar menos conveniente, según la comparación presentada.

También existe la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito, aunque en ese caso resulta necesario analizar el tipo de cambio aplicado y la forma en que se cancelará el resumen.

Una recomendación especialmente relevante para quienes evalúan viajar exclusivamente para comprar: no endeudarse para realizar las compras.

Las tasas de financiación de préstamos y tarjetas de crédito en Argentina pueden incrementar considerablemente el costo final de los productos. Además de que si se compra en el exterior se debe abonar en un solo pago ya que no hay la posibilidad de hacerlo en cuotas.