Juicio por jurado en Mendoza: estos son los DNI que podrían ser convocados en 2027

El Poder Judicial de Mendoza sorteó nueve terminaciones de DNI y 11.015 personas quedaron dentro del padrón de potenciales jurados para 2027. Quiénes fueron alcanzados por el sorteo y cómo es el proceso para llegar a integrar un tribunal popular.

Un total de 11.015 personas quedaron en condiciones de ser convocadas como potenciales jurados en Mendoza durante 2027, luego del sorteo anual realizado este martes en el Poder Judicial de Mendoza. El mecanismo se realiza a partir de las tres últimas cifras del DNI y permite conformar la nómina de ciudadanos que podrán ser convocados para participar en los distintos juicios por jurado que se desarrollen durante el próximo año.

Un total de 11.015 personas quedaron en condiciones de ser convocadas como potenciales jurados en Mendoza durante 2027, luego del sorteo anual realizado este martes en el Poder Judicial de Mendoza.

Las terminaciones seleccionadas en el sorteo fueron: 503 – 635 – 440 – 616 – 054 – 802 – 338 – 995 – 835.

Esto significa que las personas cuyos documentos finalicen en alguna de esas combinaciones quedaron comprendidas dentro de la selección anual de potenciales jurados.

Sin embargo, formar parte de esta nómina no significa que necesariamente serán convocadas a un juicio durante 2027. Se trata de una primera selección sobre la que posteriormente se realizarán nuevos sorteos y evaluaciones.

Cómo se eligen los jurados populares en Mendoza

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, explicó que el proceso comienza con la intervención de la Junta Electoral, que realiza la selección correspondiente de acuerdo con lo establecido por la legislación.

Luego, a partir de ese padrón, se realiza un sorteo mediante el sistema utilizado en los juegos de casino para determinar las terminaciones de DNI que conformarán la lista de potenciales jurados.

“No es voluntario sino que, de acuerdo al sorteo y las personas que tienen el número que corresponde a su documento, pueden estar en esa lista de potenciales jurados”, explicó Valerio. De esta manera, los ciudadanos no deben inscribirse previamente para ser considerados. La posibilidad de integrar un jurado surge del mecanismo de selección establecido por ley.

Cuando una causa llega a la instancia de juicio por jurado, se realiza un nuevo sorteo entre las personas que integran el padrón de potenciales jurados. En esa instancia se convoca a un grupo de ciudadanos para participar de la audiencia de selección, conocida como voir dire.

Durante esa audiencia, las partes realizan preguntas destinadas a determinar si existen circunstancias que puedan afectar la participación de alguno de los candidatos. Finalmente, se seleccionan 12 jurados titulares y cuatro suplentes, quienes serán los encargados de intervenir en el debate.

De acuerdo con la explicación brindada por Valerio, entre los requisitos generales se encuentra ser mayor de 18 años. La normativa también establece determinadas incompatibilidades. Entre quienes no pueden desempeñarse como jurados se encuentran funcionarios nacionales, provinciales o municipales, además de abogados en ejercicio de la profesión y escribanos.

Mendoza ya realizó 66 juicios por jurado

El sorteo para 2027 se produce luego de varios años de implementación del sistema de juicios por jurado en Mendoza. Según informó José Valerio, hasta el momento se realizaron 66 juicios por jurado en la provincia y más de 1.000 personas participaron efectivamente como jurados.

El ministro realizó un balance positivo de la experiencia y destacó los cambios que produjo el sistema tanto en la participación ciudadana como en el funcionamiento de los operadores judiciales.

Según explicó, la implementación permitió profundizar el sistema adversarial, mejorar la calidad de las investigaciones y fortalecer las técnicas de litigación tanto del Ministerio Público como de la defensa.