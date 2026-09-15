Alta montaña: chocaron cuatro camiones en la Ruta 7 y un camionero quedó atrapado

El accidente ocurrió en el kilómetro 1.181, entre Tambillitos y Cortaderas, en Uspallata. Cuatro camiones quedaron involucrados en el choque múltiple, la calzada quedó totalmente obstruida y uno de los conductores debió ser rescatado.

Un choque múltiple entre cuatro camiones en alta montaña obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata. El siniestro ocurrió durante la tarde de este martes en el kilómetro 1.181, entre los sectores de Tambillitos y Cortaderas, y generó un importante operativo de emergencia.

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a cuatro camiones: un Iveco, un Scania, un Mercedes Benz y un Volvo.

Según el relato aportado por uno de los conductores, el camión que circulaba de Oeste a Este habría sido alcanzado por una maniobra del Mercedes Benz, que se habría abierto sobre la línea amarilla.

En ese momento, el Mercedes Benz impactó contra la parte delantera izquierda del Scania, provocando que este último perdiera el dominio.

A partir de esa primera colisión se produjo una secuencia de impactos. El Scania terminó chocando contra el Volvo, que circulaba en sentido contrario, de Este a Oeste. Luego, por inercia, uno de los vehículos alcanzó al Iveco.

La sucesión de choques terminó dejando a los cuatro camiones involucrados y la calzada completamente obstruida. Los equipos de emergencia constataron que uno de los conductores estaba atrapado dentro de la cabina.

Se trataba del conductor del camión Volvo, un hombre de nacionalidad brasileña, que no podía salir por sus propios medios. Personal de Bomberos trabajó para liberarlo y posteriormente fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los profesionales constataron que presentaba una lesión en el brazo, por lo que decidieron trasladarlo hasta el hospital de Uspallata para recibir atención médica.

El accidente quedó bajo jurisdicción de la Comisaría 23° de Uspallata.