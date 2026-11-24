El fenómeno de noviembre tendrá una particularidad que lo hará más atractivo y coincidirá con otro evento astronómico. Se podrá observar a simple vista y no será necesario contar con telescopios ni equipos especiales.

El cielo de Mendoza tendrá este martes 24 de noviembre un atractivo especial para quienes disfrutan de los fenómenos astronómicos. La Luna llena del Castor coincidirá con una superluna y, además, tendrá un acercamiento aparente a las Pléyades, el conocido cúmulo estelar de las Siete Hermanas.

Aunque la Luna alcanzará su fase llena durante la mañana, el fenómeno podrá disfrutarse desde Mendoza durante la noche, cuando el satélite vuelva a aparecer sobre el horizonte. No será necesario utilizar telescopios ni equipamiento especial, aunque elegir un lugar con poca contaminación lumínica permitirá una mejor observación.

El momento exacto de la Luna llena será a las 11.53 de este martes, según los datos astronómicos difundidos para Argentina. Sin embargo, a esa hora no será posible observarla desde Mendoza porque el satélite estará por debajo del horizonte.

Para quienes quieran verla durante la noche, el Sol se ocultará alrededor de las 20.23 horas, mientras que la salida de la Luna está prevista cerca de las 20.57 horas, hacia el este-noreste.

Por eso, una de las mejores opciones será buscar un punto con el horizonte despejado hacia esa dirección y, en lo posible, alejado de edificios y luces artificiales. Durante los primeros minutos después de su salida, la Luna puede adquirir una tonalidad más anaranjada y parecer especialmente grande cerca del horizonte. Esto último responde a un efecto óptico conocido como ilusión lunar, y no a que el satélite aumente realmente de tamaño.

El término superluna es una denominación popular utilizada para describir una Luna llena que ocurre cerca del perigeo, el punto de la órbita en el que el satélite se encuentra más cerca de la Tierra.

La órbita lunar no es un círculo perfecto, sino ligeramente elíptica. Por ese motivo, la distancia entre la Luna y la Tierra cambia a lo largo de su recorrido. En esta oportunidad, el satélite se ubicará a unos 360.800 kilómetros de nuestro planeta.

Debido a esa proximidad, la Luna llena puede verse algo más grande y brillante que cuando ocurre cerca del punto más alejado de su órbita. Las estimaciones citadas por especialistas señalan que esta superluna puede aparentar hasta un 17% más de tamaño y un 30% más de brillo que la Luna llena más pequeña del año.

La denominación Luna del Castor tiene su origen en las tradiciones de pueblos originarios de América del Norte. El nombre está asociado con esta época del año en el hemisferio norte, cuando los castores refuerzan sus refugios y acumulan alimento antes de la llegada del invierno.

La Luna llena de noviembre también recibe otros nombres tradicionales, entre ellos Luna de la Escarcha y Luna Helada.

En esta ocasión, además, la Luna tendrá un acercamiento aparente a las Pléyades, un cúmulo estelar que puede reconocerse a simple vista en cielos oscuros y que es conocido popularmente como las Siete Hermanas.

El máximo acercamiento entre ambos se producirá alrededor de las 9.06, hora argentina, cuando la distancia aparente entre la Luna y Alcyone, la estrella más brillante de las Pléyades, será de unos 56 minutos de arco, es decir, menos de un grado.

En algunas regiones del planeta, la trayectoria de la Luna hará que el satélite pase por delante de determinadas estrellas de las Pléyades y las oculte durante algunos minutos. Este fenómeno se conoce como ocultación lunar.

La ocultación podrá observarse desde sectores de Asia, Australia, el Pacífico y Norteamérica, pero no será visible desde Mendoza.

Desde la provincia sí podrá disfrutarse de la Luna llena durante la noche, aunque el máximo acercamiento con las Pléyades habrá ocurrido varias horas antes.

Cuándo será la próxima superluna

El calendario astronómico todavía tendrá otra Luna llena antes de Navidad. La próxima está prevista para el 23 de diciembre y se producirá cuando la Luna se encuentre todavía más cerca de la Tierra, a unos 356.700 kilómetros.