La propuesta incluye cuatro disciplinas gratuitas y diferentes horarios para sumarse durante la semana. Es una alternativa para quienes buscan hacer actividad física y aprovechar los espacios verdes de la provincia.

Quienes quieran incorporar ejercicio a su rutina diaria tienen un planazo gratuito en Mendoza. Deporte Abierto ofrece clases al aire libre de entrenamiento funcional, fitness, yoga y Qi Gong, con actividades distribuidas en varios días de la semana.

El programa depende de la Subsecretaría de Deportes y busca promover la actividad física en espacios públicos. Las propuestas están destinadas a personas con distintos intereses y niveles de entrenamiento, desde quienes buscan mejorar su estado físico hasta quienes prefieren prácticas orientadas a la movilidad y la relajación.

Qué actividades gratuitas hay y cuáles son los horarios

El cronograma actualizado contempla clases los martes, jueves y sábados. Cada jornada tiene diferentes propuestas y horarios:

Martes

16 horas: entrenamiento funcional.

17 horas: yoga.

Jueves

17 horas: yoga.

18 horas: fitness.

Sábados

17 horas: yoga.

18 horas: fitness.

19.15 horas: Qi Gong.

De esta manera, se puede elegir entre las distintas disciplinas y asistir en el horario que resulte más conveniente. Todas las actividades son gratuitas y se realizan al aire libre.

Las clases de Deporte Abierto se desarrollan en el Parque General San Martín, en la intersección de avenida Las Tipas y avenida El Rosedal.

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La iniciativa forma parte de las propuestas de la Subsecretaría de Deportes para fomentar el movimiento y los hábitos saludables a través de actividades abiertas a la comunidad.