Una maratón nocturna en Mendoza terminó con una propuesta de matrimonio que sorprendió a todos los participantes. Cristian decidió aprovechar la competencia para cumplir uno de los sueños de Yamila, su pareja desde hace casi seis años: casarse. Y preparó una sorpresa que ella difícilmente olvidará.

Aunque Yamila es la verdadera apasionada por el running, Cristian decidió inscribirse en la carrera para acompañarla. Pero tenía un plan mucho más romántico que simplemente cruzar la línea de llegada: pedirle matrimonio delante de todos.

Para que todo saliera bien, contó con la complicidad de las amigas de Yamila, que lo ayudaron a organizar cada detalle. Incluso preparó un cartel para que no hubiera dudas sobre sus intenciones en caso de que los nervios o el cansancio le jugaran una mala pasada.

El momento llegó durante la competencia. Cristian se arrodilló frente a su novia y le hizo la propuesta. Yamila, que estaba concentrada en la carrera y hasta buscaba entre el público a su mamá para saludarla, tardó unos segundos en entender lo que estaba pasando. Cuando vio a Cristian arrodillado, comprendió que estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su vida.

“Yo no había escuchado nada, ni había visto nada. Estaba mirando a los costados para ver si encontraba a mi mamá. Cuando vi que se arrodilló y me puso el anillo, ahí fue como que dije: ‘Está pasando, no es un sueño, está sucediendo en realidad’“, contó Yamila durante una entrevista con Noticiero 9.

Una propuesta que cumplió un sueño

La joven reconoció que casarse era un deseo que tenía desde hacía mucho tiempo y que su familia y sus amigas conocían. Por eso, la sorpresa tuvo un significado todavía más especial: ocurrió haciendo el deporte que tanto ama.

“Siempre tuve ese deseo de casarme y se me dio encima en el marco de una maratón, haciendo el deporte que más me gusta. Fue una sorpresa hermosa, todavía no caigo”, expresó.

Cristian, por su parte, contó que venía pensando cómo hacer la propuesta hasta que encontró el escenario ideal.

“Me surgió la idea de correr con ella y hacer todo el combo, la propuesta de matrimonio. Me inscribí, la corrí con ella y mantuve todo en secreto. Le avisé a las amigas, que me ayudaron un montón, y fui preparando todo. Dije: ‘Es el momento ideal, porque es lo que a ella le gusta, ama correr y también todo lo romántico'”, relató.

También reconoció que estaba nervioso porque quería que todo saliera perfecto. Finalmente, el plan funcionó y recibió el apoyo de las personas que estaban en la maratón.

El casamiento sería el año que viene

Después de la propuesta, la pareja ya empezó a pensar en el próximo paso. Aunque todavía no tienen una fecha definida, esperan poder celebrar el casamiento durante 2027.

“Cuando haya amor, todo se puede. Van a estar todos invitados al casamiento, que esperemos que sea el año que viene, si Dios quiere”, adelantó Cristian.

Durante la entrevista, además, hubo tiempo para recrear la propuesta y comprobar que el compromiso era real: como el anillo no estaba a la vista, Cristian volvió a arrodillarse y se lo colocó a Yamila frente a las cámaras.

La joven también contó que su mamá había participado en la elección del anillo y agradeció especialmente a sus amigas, que fueron cómplices de la sorpresa.

Un final de año especial para Yamila

La emoción de Yamila tuvo también un significado personal. La joven contó que atravesó un año difícil, marcado por la muerte de su papá a principios de 2026, y que esta noticia llegó como una enorme alegría después de meses de tristeza.

“Este año fue bastante complicado porque a principio de año perdí a mi papá. Fue un año marcado por mucha tristeza y mucho dolor. Sé que mi papá está recontra contento en el cielo por el hombre que elegí. Mi mamá y mis amigas también están felices”, compartió emocionada.

Antes de despedirse, ambos dejaron un mensaje para quienes todavía dudan en apostar al amor.

“Que la gente apueste al amor, que se puede, que si lo sueñan, los sueños se cumplen. Con amor todo se puede. Anímense”, expresó Yamila.

Así, entre zapatillas deportivas, kilómetros recorridos y un anillo de compromiso, Cristian y Yamila transformaron una maratón nocturna en el comienzo de una nueva etapa de su historia de amor.