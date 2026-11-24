Contingencias Climáticas señaló que para esta jornada se espera un día más agradable con una máxima de 26 grados.

Después de varias jornadas agobiantes, este martes bajará algo la temperatura gracias a un cielo nublado que permitirá una máxima de 26 grados.

¿Cómo estará este martes 24-11?

Este martes habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máx: 26°C | Mín: 17°C

¿Qué pasa el miércoles 25-11?

El miércoles habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable con tormentas hacia la noche.

Máx: 31°C | Mín: 17°C

¿Qué pasa el jueves 26-11?

El jueves hay nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable con tormentas hacia la noche.

Máx: 31°C | Mín: 18°C

¿Cómo estará el viernes 27-11?

El viernes estará caluroso y algo nublado, vientos leves del noreste. Tormentas hacia la noche.

Máx: 32°C | Mín: 18°C