La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició los pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima. Dentro de este grupo, algunos beneficiarios tienen derecho a cobrar un bono proporcional, de acuerdo con los ingresos que reciben mensualmente.

El Gobierno de Javier Milei mantuvo el refuerzo de hasta $70.000 mediante el Decreto 1296/2026. La medida establece un mecanismo de compensación para garantizar que ningún jubilado o pensionado alcanzado por el adicional cobre menos de $514.158,46 en noviembre, al sumar el haber y el bono.

Cuánto se cobra por el bono proporcional de Anses en noviembre

Desde marzo de 2024, el bono extraordinario para jubilados permanece congelado en $70.000. Como las jubilaciones se actualizan mensualmente por movilidad, cada vez menos beneficiarios acceden al importe completo del refuerzo.

En noviembre, Anses aplicó un aumento del 1,93%, por lo que la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46.

De esta manera, los jubilados y pensionados que cobran por encima de ese importe pueden recibir un bono proporcional, siempre que sus ingresos previsionales no alcancen los $514.158,46.

Los montos correspondientes a noviembre son los siguientes:

Haber previsional Bono de Anses $444.158,46 $70.000 $454.158,46 $60.000 $464.158,46 $50.000 $474.158,46 $40.000 $484.158,46 $30.000 $494.158,46 $20.000 $504.158,46 $10.000 $514.158,46 o más No cobra bono

En todos los casos, la suma del haber previsional y el refuerzo alcanza los $514.158,46. Quienes perciben ese importe o uno superior quedan excluidos del pago adicional.

Es importante aclarar que los valores mencionados son brutos y no contemplan los descuentos de PAMI, las cuotas de moratorias previsionales ni otras deducciones que puedan aplicarse sobre los haberes.

Calendario de pagos de Anses para jubilados que superan la mínima

Anses estableció el siguiente cronograma de noviembre de 2026 para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima:

Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Cómo consultar el bono proporcional en Mi Anses

Los jubilados y pensionados pueden verificar cuánto cobran de bono proporcional mediante el recibo de haberes.

Para hacerlo, deben ingresar a la plataforma Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, tienen que dirigirse a la sección de Jubilaciones y Pensiones y seleccionar la opción de consulta de recibos.

Allí podrán revisar el detalle de los conceptos liquidados durante noviembre, incluido el refuerzo extraordinario cuando corresponda.