Posibles cortes de agua en el Gran Mendoza este sábado: ¿qué zonas serán las afectadas?

Aguas Mendocinas advirtió que podrían registrarse cortes o baja presión de agua potable en sectores de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. La afectación se debe a trabajos de mantenimiento que Irrigación realizará en el sistema de compuertas del Dique Carrodilla.

Este sábado 24 de octubre, a partir de las 9, el Departamento General de Irrigación (DGI) realizará trabajos de mantenimiento en el sistema de compuertas del Dique Carrodilla, por lo que podrían registrarse inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza.

Según informó Aguas Mendocinas, las tareas tendrán una duración aproximada de cuatro horas y podrían afectar los procesos de producción de los establecimientos potabilizadores Alto Godoy y Benegas.

¿Qué zonas podrían tener cortes de agua este sábado?

Los trabajos podrían ocasionar cortes o baja presión en el suministro de agua potable en algunas zonas de:

Ciudad de Mendoza.

Godoy Cruz.

Guaymallén.

Las Heras.

La afectación dependerá de las consecuencias que las tareas de mantenimiento tengan sobre la producción de agua potable durante el operativo.

Las recomendaciones de Aguas Mendocinas

Ante la posibilidad de inconvenientes en el servicio, Aguas Mendocinas solicitó a los usuarios hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

Se recomienda reservar agua para cubrir las necesidades básicas durante el período de mantenimiento y evitar el derroche, con el objetivo de reducir el impacto de los posibles cortes o la baja presión.