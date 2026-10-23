Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 4 departamentos este sábado 24 y domingo 25 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Ciudad, Guaymallén y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 24 y domingo 25 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tupungato, Ciudad, Guaymallén y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 24 y domingo 25 de octubre
Los cortes para este sábado 24/10/2026
Tupungato
- En calle Luis Danti, hacia el oeste de Corredor Productivo. En Amejo S.R.L. y zonas aledañas; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.
Los cortes para este domingo 25/10/2026
Ciudad
- En calle Perú, entre Gutiérrez y Espejo De 9.00 a 12.00 h.
- En calle Salta, entre Urquiza y Alberdi. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Buena Nueva, entre Sucre y callejón Vargas. En calle Buena Nueva, entre Sánchez y Tirasso. En los loteos Hiparco o Jardín Bermejo y Sol Andino III y áreas adyacentes; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En calle Rodríguez Peña, entre Jerónimo Ruiz y Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.