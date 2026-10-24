PAMI cerró dos oficinas en Ciudad de Mendoza: qué cambia y dónde hacer los trámites a partir de ahora

La reorganización de la obra social busca simplificar las gestiones de los adultos mayores y evitar traslados innecesarios. El cambio modifica el circuito de atención.

PAMI unificó la atención administrativa tras el cierre de dos oficinas. La medida busca simplificar las gestiones de los afiliados, que antes debían trasladarse entre distintas dependencias para completar algunos trámites.

La reorganización se completó después del cierre de las dependencias ubicadas en calle España y Federico Moreno 1710. Esta última funcionaba en un inmueble alquilado desde hacía más de una década, cuyo contrato dejó de estar vigente tras la mudanza de las áreas que trabajaban allí.

Desde el organismo explicaron que el objetivo es evitar que los adultos mayores deban concurrir a más de una oficina para resolver una misma gestión.

El director de PAMI Mendoza, David Litvinchuk, también se refirió a la medida a través de su cuenta de X. “PAMI Mendoza concretó la unificación de todas sus dependencias administrativas centrales en un único edificio. Es posible alcanzar un Estado más eficiente, transparente y con menos gastos de recursos públicos“, expresó.

Según indicaron desde la obra social, la decisión forma parte de un plan para mejorar la atención y administrar de manera más eficiente los recursos destinados al funcionamiento de sus dependencias.

En la oficina de calle Federico Moreno funcionaban áreas específicas vinculadas con trámites sociales y administrativos de tipo contable. Sin embargo, para iniciar algunas de esas gestiones, los afiliados debían acudir primero a la UGL de calle Belgrano y luego trasladarse a la otra dependencia.

Entre los casos alcanzados por ese circuito estaban las solicitudes de cobertura para residencias de larga estadía y los subsidios para cuidadores.

Con la unificación, la sede central reúne las áreas administrativas y permite realizar allí los trámites que ofrece PAMI. De esta manera, los afiliados ya no necesitan trasladarse entre distintos edificios para completar las gestiones que antes requerían pasar por más de una oficina.

Aunque la oficina de Ciudad concentra la actividad administrativa central, PAMI mantiene sus sedes en los departamentos para facilitar la atención de los afiliados en sus lugares de residencia.

Desde el organismo explicaron que la atención territorial busca evitar que todas las consultas se concentren en un solo edificio y que los beneficiarios puedan resolver sus gestiones cerca de sus domicilios.

Por eso, quienes necesiten realizar un trámite pueden acudir a la dependencia correspondiente a su departamento. Además, cuando solicitan un turno, habitualmente se les asigna en la zona donde viven.

La atención en la sede central también está disponible para quienes consideren que les resulta más conveniente concurrir a Ciudad.

Dónde queda la oficina central de PAMI en Mendoza

Los afiliados que necesiten realizar trámites de manera presencial en la sede central pueden concurrir a la siguiente dirección:

Dirección: Belgrano 1236, Ciudad de Mendoza.

Belgrano 1236, Ciudad de Mendoza. Horario de atención: de lunes a viernes, de 7 a 14.

También están disponibles los canales de atención a distancia de PAMI:

Página web : www.pami.org.ar .

: . Aplicación: Mi PAMI.

Mi PAMI. Teléfono: 138, línea gratuita de PAMI Escucha, disponible las 24 horas.

Estos canales permiten realizar consultas y acceder a información sobre los servicios de la obra social sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.