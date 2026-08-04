“Esto se pudo haber evitado”: el reclamo de los vecinos tras la tragedia de San Carlos

Tras la caída de un árbol que provocó la muerte de un matrimonio en Paso de las Carretas, habitantes de la zona afirmaron que desde hace años reclaman por el estado del arbolado. El municipio aseguró que había solicitado autorización para intervenir, mientras que desde el Consejo Provincial del Arbolado indicaron que la competencia corresponde a Vialidad Nacional.

La muerte de Fabio Germán Pompei (46) y Fabiana Piedi, quienes fallecieron el sábado luego de que un árbol de gran porte cayera sobre la camioneta en la que viajaban por la Ruta Nacional 143, en el paraje Paso de las Carretas, San Carlos, volvió a generar cuestionamientos sobre el mantenimiento del arbolado en ese sector.

El matrimonio regresaba desde San Rafael después de buscar a su hija de 15 años, quien había participado de un partido de hockey. Junto a ellos también viajaba una mujer de 52 años. Las dos ocupantes que iban en la parte trasera del vehículo resultaron heridas y continúan recuperándose.

Vecinos del lugar sostienen que el deterioro de los árboles era un problema conocido desde hace años y aseguran que habían advertido sobre el riesgo que representaban.

Romina Verón, vecina de la zona, relató que la camioneta circulaba desde San Rafael hacia San Carlos cuando el árbol cayó de manera repentina. “La camioneta venía desde San Rafael hacia San Carlos. El árbol les cayó encima y la desplazó. Más adelante quedó otro vehículo”, recordó.

Según explicó, no se trata de un hecho aislado. Aseguró que en distintas oportunidades otros árboles también cayeron sobre la ruta y que los vecinos debieron intervenir para evitar accidentes. “Todos esos árboles que están tirados son ejemplares que se han ido cayendo con el tiempo. De milagro antes no había pasado una tragedia como esta”, afirmó.

La mujer contó que incluso durante las noches suelen salir con linternas para advertir a los automovilistas cuando un árbol bloquea el camino. “Escuchamos el ruido cuando un árbol se cae y salimos entre los vecinos para hacer señas y que los vehículos frenen. Ese día ni siquiera había viento. Había soplado el día anterior, pero en ese momento no. Hay muchos árboles inclinados hacia la ruta y se nota que están por caer”, señaló.

Mariela Tello fue una de las primeras personas en llegar al lugar del accidente y quien realizó el llamado al 911. “No fui la primera en llegar, pero sí la primera en comunicarme con la Policía. Ya había vecinos asistiendo a la chica de 15 años”, relató.

La mujer recordó que la escena fue impactante y describió el estado de conmoción en el que se encontraba la adolescente. “Fue muy duro ver cómo estaban sus padres. Ella estaba muy mal y se culpaba por lo que había pasado. Es una situación muy triste y genera mucha impotencia”, expresó.

Además, sostuvo que desde hace décadas los habitantes del paraje vienen reclamando por el mantenimiento del arbolado. ” Desde que tengo uso de razón escucho hablar a toda la gente mayor de acá del pueblo y siempre se habla de lo mismo. El paraje está abandonado por el municipio, por nación y somos parte de Mendoza. “, manifestó.

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, explicó que el municipio no puede intervenir sobre los árboles ubicados en la Ruta Nacional 143 porque se trata de una jurisdicción nacional.

El jefe comunal aseguró que la Municipalidad envió en reiteradas oportunidades notas a Vialidad Nacional para advertir sobre el estado de varios ejemplares ubicados en sectores como Chilecito y Paso de las Carretas.

Según indicó, el último pedido fue presentado el 30 de junio con el objetivo de obtener autorización para realizar tareas preventivas. “Los árboles son responsabilidad de Vialidad Nacional y no podemos intervenir sin el permiso correspondiente. Hemos enviado numerosas notas alertando sobre la peligrosidad de varios ejemplares y solicitando autorización para actuar”, sostuvo.

Desde el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público aclararon que el organismo no tiene facultades para ejecutar tareas de mantenimiento y que su función se limita a controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

Su presidente, Sergio Carrieri, explicó que la responsabilidad recae sobre el organismo que tiene jurisdicción sobre cada espacio. En este caso, al tratarse de una ruta nacional, corresponde a Vialidad Nacional.

Carrieri remarcó que el arbolado requiere controles permanentes, podas realizadas por personal capacitado y un manejo adecuado de las raíces para evitar que los ejemplares pierdan estabilidad con el paso del tiempo.

“Los árboles necesitan mantenimiento e inversión. Cuando alcanzan determinadas dimensiones deben intervenirse correctamente para reducir el riesgo de caída“, explicó.

Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi vivían en Chacras de Coria y eran padres de dos hijas. Ambos mantenían una estrecha relación con el deporte mendocino.

Él estaba vinculado al rugby, mientras que ella acompañaba desde hacía años la actividad del hockey sobre césped. Tras conocerse la tragedia, la Asociación Mendocina de Hockey y distintas instituciones deportivas expresaron su pesar y enviaron mensajes de apoyo a la familia, especialmente a la adolescente que sobrevivió al accidente.