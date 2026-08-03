Conmoción y mensajes de despedida para el matrimonio que falleció tras ser aplastados por un árbol

El fallecimiento de Fabio Pompei y Fabiana Piedi, oriundos de Comodoro Rivadavia y radicados en Mendoza, generó un fuerte impacto. Clubes deportivos, colegios y vecinos se unieron en mensajes de dolor y acompañamiento hacia sus hijas, tras el accidente ocurrido en San Carlos.

La provincia quedó atravesada por la tragedia en San Carlos, donde un árbol de gran porte cayó sobre una camioneta y provocó la muerte de Fabio Germán Pompei (46) y su esposa Fabiana Piedi. El matrimonio viajaba junto a una de sus hijas y una familiar cuando ocurrió el accidente en el kilómetro 621 de la Ruta Nacional 143, en Paso de Las Carretas.

La camioneta BAIC en la que se trasladaban quedó aplastada por el árbol, causando la muerte inmediata de la pareja. La adolescente de 15 años y la acompañante de 52 resultaron heridas, fueron trasladadas al Hospital Scaravelli y posteriormente recibieron el alta médica. El hecho se produjo luego de un fuerte temporal de viento zonda.

La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo mendocino, donde Fabio y Fabiana eran reconocidos por su participación en squash. Compañeros y colegas expresaron su pesar en redes sociales, recordando la pasión y el compromiso de ambos.

El Club San Pablo Futsal, donde juega una de las hijas, publicó un mensaje que refleja la conmoción: “Toda la familia tricolor está con vos”. Por su parte, el Club Banco Mendoza, institución en la que también otra de las hijas del matrimonio participa en hockey sobre césped, suspendió actividades y manifestó: “Acompañamos en este momento de profundo dolor”.

El Colegio San Nicolás, donde estudian las niñas, emitió un comunicado en el que expresó: “Toda la comunidad educativa les hace llegar su cariño, cercanía y contención”. Profesores y compañeros se sumaron con mensajes de apoyo, resaltando la fortaleza de las adolescentes y el acompañamiento institucional en este difícil momento.

La tragedia también golpeó a Comodoro Rivadavia, ciudad natal de la pareja. Amigos y allegados compartieron recuerdos y palabras de aliento hacia las hijas. “Nunca olvidaremos la calidad humana de Fabio y Fabiana”, escribió un vecino en redes sociales, reflejando el vínculo que mantenían con su lugar de origen.

La pérdida de la familia Pompei–Piedi tragedia reavivó además el debate sobre el estado del arbolado público en Mendoza, un tema que vuelve a estar en el centro de la agenda tras episodios similares ocurridos en los últimos tiempos.