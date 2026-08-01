Tragedia en Mendoza: un árbol cayó sobre una camioneta y dos personas murieron

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado. Policía, Bomberos, Defensa Civil y el Servicio de Emergencias trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas y retirar el árbol que quedó sobre los vehículos.

Dos personas murieron este sábado por la tarde luego de que un árbol de gran porte cayera sobre vehículos que circulaban por la Ruta Nacional 143, en San Carlos.

El accidente ocurrió durante la tarde de este sábado y fue alertado a través de varios llamados al 911 que indicaban que había personas atrapadas dentro del vehículo.

Al lugar se desplazaron al lugar efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos, personal de Defensa Civil y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar, los equipos de rescate constataron que el árbol había impactado sobre una camioneta BAIC en la que viajaban cuatro personas. La estructura del rodado quedó afectada y fue necesaria la intervención de Bomberos para liberar a los ocupantes.

Una adolescente de 15 años fue rescatada con lesiones en la cabeza y posibles fracturas. La menor fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Scaravelli para su atención.

Además, una mujer de 52 años quedó atrapada dentro del habitáculo del vehículo y fue liberada por Bomberos. Luego fue derivada al Hospital de Tunuyán, donde ingresó consciente y estable.

En el interior de la camioneta fueron encontrados sin signos vitales el conductor, un hombre de 46 años, y una mujer mayor de edad. El fallecimiento de ambos fue constatado en el lugar por la médica del Servicio de Emergencias Coordinado.

Debido a las fuertes ráfagas de viento que se registraban en la zona y al riesgo de que otros árboles pudieran caer, las autoridades dispusieron cortes preventivos sobre la Ruta Nacional 143 y el cruce con la Ruta Nacional 40 mientras se realizaban las tareas de rescate, remoción y peritaje.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, la zona fue preservada hasta la llegada del personal de Policía Científica, que trabajó en la escena.