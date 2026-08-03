San Carlos había advertido a Vialidad sobre los árboles antes del accidente fatal

Tras la muerte de un matrimonio por la caída de un árbol sobre su camioneta en la Ruta Nacional 143, surgió una fuerte controversia entre el Municipio de San Carlos y Vialidad Nacional por el mantenimiento del arbolado. Mientras avanza la investigación judicial, ambas partes exponen versiones contrapuestas sobre quién debía intervenir para evitar el fatal desenlace.

La muerte de un matrimonio en San Carlos, luego de que un árbol de grandes dimensiones cayera sobre la camioneta en la que viajaban por la Ruta Nacional 143, no solo conmocionó a Mendoza, sino que también abrió un fuerte debate sobre las responsabilidades en el mantenimiento del arbolado público. Mientras la Justicia investiga las circunstancias del accidente, el Municipio de San Carlos aseguró que desde hace tiempo venía advirtiendo a Vialidad Nacional sobre el estado de numerosos ejemplares en distintos sectores del departamento. Desde el organismo nacional, en tanto, sostuvieron que habían solicitado autorización para realizar intervenciones y que no obtuvieron respuesta.

El accidente ocurrió el sábado alrededor de las 16:35 en Paso de las Carretas, sobre la Ruta Nacional 143, cuando un árbol de gran porte cayó sobre una camioneta que circulaba con cuatro ocupantes.

Como consecuencia del impacto murieron Fabio Pompey, de 46 años, y Fabiana Diedi, quienes regresaban desde San Rafael luego de acompañar a su hija de 15 años a un partido de hockey.

La adolescente sufrió un traumatismo de cráneo y posibles fracturas, mientras que otra mujer que viajaba junto a la familia también resultó herida y debió ser rescatada por personal de emergencias.

El operativo de rescate demandó varias horas debido al tamaño del árbol y a las fuertes ráfagas de viento que continuaban afectando la zona.

San Carlos asegura que había advertido el peligro de los árboles

Tras el accidente, el intendente Alejandro Morillas afirmó que el municipio había elevado en reiteradas oportunidades notas a Vialidad Nacional solicitando autorización para intervenir ejemplares considerados peligrosos.

Según explicó, la comuna no puede realizar tareas de poda o extracción sobre árboles ubicados en rutas nacionales sin la autorización del organismo correspondiente.

“Esos árboles son propiedad de Vialidad Nacional. Hemos enviado numerosas notas alertando sobre el estado de distintos sectores, como Paso de las Carretas, porque había ejemplares que representaban un riesgo“, sostuvo el jefe comunal.

Morillas agregó que el último pedido fue enviado el 30 de junio, reiterando la necesidad de intervenir con urgencia árboles deteriorados.

Desde Vialidad Nacional evitaron realizar declaraciones públicas sobre el accidente y confirmaron que no emitirán un comunicado oficial mientras continúa la investigación.

Sin embargo, fuentes del organismo indicaron que en abril habían remitido una nota al Municipio de San Carlos solicitando autorización para cortar algunos árboles ubicados precisamente en la zona donde ocurrió el siniestro.

Según esa versión, la respuesta municipal nunca llegó. No obstante, el organismo no difundió copia de esa documentación.

La diferencia entre ambas versiones ahora forma parte de la investigación que busca determinar si existieron responsabilidades administrativas o negligencias previas al accidente.

Qué dice la ley sobre el mantenimiento del arbolado

La discusión también alcanzó al Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público. Explicaron que la legislación provincial establece claramente qué organismo debe hacerse cargo del mantenimiento de los árboles según el lugar donde se encuentren.

En ese esquema:

Los municipios son responsables del arbolado urbano.

son responsables del arbolado urbano. El Departamento General de Irrigación interviene sobre árboles ubicados en cauces.

interviene sobre árboles ubicados en cauces. La Dirección Provincial de Vialidad mantiene los ejemplares ubicados en rutas provinciales.

mantiene los ejemplares ubicados en rutas provinciales. En las rutas nacionales, la responsabilidad corresponde a Vialidad Nacional.

Carrieri señaló además que, tras las modificaciones introducidas en la normativa, el Consejo perdió capacidad operativa para intervenir directamente en este tipo de situaciones.

Vecinos denuncian que los árboles caen desde hace años

Habitantes de Paso de las Carretas aseguraron que la caída de árboles es un problema frecuente cada vez que sopla el viento Zonda. Incluso relataron que en numerosas oportunidades debieron salir durante la noche para señalizar ramas y troncos sobre la calzada hasta que llegaran los equipos encargados de retirarlos.

También cuestionaron la falta de iluminación en ese tramo de la Ruta Nacional 143 y advirtieron que existen numerosos árboles inclinados hacia la ruta que representan un riesgo permanente para quienes circulan por la zona.