El karma se activa para estos signos: lo que hicieron podría volver

septiembre puede ser un período de revisión. Una situación que vuelve no necesariamente significa que algo malo está por suceder. Puede tratarse de una oportunidad para reparar, cerrar, aprender o recibir aquello que alguna vez diste.

Septiembre llega con movimientos que pueden poner el foco en situaciones del pasado. Mientras el Sol transita por Virgo, la energía de los planetas y los cambios de la Luna pueden llevarte a revisar decisiones, vínculos y acciones que creías completamente cerradas.

Para algunos signos, esto puede sentirse como una especie de regreso: una persona que vuelve a aparecer, una conversación pendiente, una oportunidad que se presenta nuevamente o incluso una situación que te obliga a hacerte cargo de algo que dejaste atrás.

El karma no siempre significa castigo. También puede representar una consecuencia, un aprendizaje o la posibilidad de reparar aquello que quedó pendiente. Desde este 10 de septiembre, estos son los movimientos que podrían tocar de cerca a cada signo del zodíaco.

Signo por signo

Virgo

Con el Sol recorriendo tu signo, estás atravesando un período de mucha exposición personal. Lo que hiciste durante los últimos meses puede comenzar a mostrar sus consecuencias.

Si ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio, es posible que ahora recibas una mano cuando más la necesitás. Pero si fuiste demasiado crítico con alguien, una situación podría hacerte experimentar algo parecido.

En el amor, alguien del pasado podría reaparecer para cerrar una historia o abrir una nueva posibilidad.

Tu consejo: antes de juzgar a otra persona, preguntate si vos actuaste de la mejor manera.

Libra

El karma puede manifestarse a través de tus vínculos. Una persona a la que le diste demasiado podría volver a buscarte, pero esta vez vas a tener que decidir si querés repetir la historia.

También podrías recibir una respuesta relacionada con algo que hiciste por otra persona. Venus pone el foco en el amor y en el valor que le das a tus relaciones.

Si fuiste sincero, la situación puede jugar a tu favor. Si ocultaste lo que sentías, una conversación podría obligarte a hablar.

Tu consejo: no regreses a un lugar solamente porque extrañás lo conocido.

Escorpio

Hay cosas que intentaste dejar atrás, pero septiembre puede demostrarte que todavía necesitaban una resolución.

Podrías reencontrarte con alguien con quien quedó una cuenta emocional pendiente. No necesariamente será una situación negativa: puede ser la oportunidad de decir aquello que nunca dijiste.

En el dinero, una decisión tomada anteriormente podría comenzar a mostrar sus resultados.

Tu consejo: no busques venganza ni explicaciones donde ya aprendiste la lección.

Sagitario

Una situación relacionada con el trabajo, los estudios o una decisión que tomaste tiempo atrás puede volver a aparecer.

Si fuiste perseverante, ahora podrías comenzar a ver los frutos. Pero si abandonaste algo demasiado pronto, septiembre podría darte una segunda oportunidad para retomarlo.

En el amor, alguien que se alejó podría volver a acercarse cuando menos lo esperes.

Tu consejo: si la vida te ofrece una segunda oportunidad, esta vez no la desperdicies por impaciencia.

Capricornio

El karma llega a través de las responsabilidades. Algo que asumiste, prometiste o decidiste meses atrás puede volver a ocupar tu atención.

En lo laboral, podrías recibir reconocimiento por un esfuerzo que sentías que nadie estaba viendo. También puede suceder lo contrario: si dejaste una tarea pendiente, alguien podría pedirte explicaciones.

En el amor, será importante demostrar con hechos aquello que decís sentir.

Tu consejo: hacete cargo de lo que te corresponde y dejá de cargar con lo que pertenece a otros.

Acuario

Una persona de tu pasado podría aparecer nuevamente, pero esta vez la situación puede encontrarte en un lugar completamente diferente.

El movimiento planetario favorece los cambios y puede mostrarte cuánto creciste desde aquella etapa. No todo lo que regresa tiene que quedarse.

En el dinero, una idea que habías descartado puede recuperar fuerza y convertirse en una oportunidad.

Tu consejo: mirá hacia atrás solamente para reconocer cuánto avanzaste.

Piscis

Tu sensibilidad puede hacer que percibas antes que otros que algo está cambiando. La Luna puede intensificar los recuerdos y hacer que una situación del pasado vuelva a tu cabeza.

También podría regresar una persona con la que quedó una conversación pendiente. Si hubo dolor, tendrás que decidir si querés cerrar la historia o darle otra oportunidad.

En lo económico, una decisión que tomaste por miedo puede volver a presentarse de otra manera.

Tu consejo: no confundas nostalgia con una señal de que tenés que volver.

Aries

El karma puede tocarte en un tema relacionado con tu impulsividad. Algo que dijiste o hiciste sin pensar podría tener consecuencias ahora.

Pero también hay una parte positiva: si durante los últimos meses te animaste a defender tus proyectos y trabajar por ellos, septiembre puede comenzar a devolverte resultados.

En el amor, una persona podría sorprenderte con una confesión.

Tu consejo: antes de reaccionar, contá hasta diez. Esta vez, pensar puede jugar a tu favor.

Tauro

Una decisión económica o sentimental del pasado puede volver a ponerse sobre la mesa.

Si alguna vez ayudaste a alguien, esa persona podría convertirse ahora en un apoyo importante. Pero si permitiste que alguien se aprovechara de tu generosidad, también podrías encontrarte frente a una situación que te obligue a poner límites.

En el amor, vas a comprender mejor qué tipo de vínculo querés.

Tu consejo: no confundas estabilidad con conformismo.

Géminis

Una conversación puede convertirse en el punto de partida de un regreso inesperado.

Alguien con quien perdiste contacto podría escribirte o aparecer nuevamente. La situación puede llevarte a recordar algo que quedó sin resolver.

En el trabajo, una idea que alguna vez compartiste puede finalmente ser tomada en cuenta. Prestá atención a mensajes, llamadas y propuestas.

Tu consejo: escuchá antes de responder. Una información importante puede llegar de manera inesperada.

Cáncer

La Luna puede remover emociones que creías superadas. Para vos, el karma podría aparecer especialmente relacionado con la familia, las amistades o una relación que dejó huella.

Una persona que te hizo sentir poco valorado podría regresar buscando acercarse. Esta vez, tendrás que decidir desde un lugar más seguro y no desde la necesidad.

En el dinero, una ayuda que brindaste anteriormente podría regresar cuando la necesites.

Tu consejo: perdonar no significa necesariamente volver a abrir la misma puerta.

Leo

El Sol ya dejó tu signo, pero todavía podés sentir el impulso de tu temporada. Ahora llega una etapa en la que algunas decisiones tomadas durante los últimos meses comienzan a mostrar resultados.

Si trabajaste por algo sin recibir reconocimiento, puede llegar una recompensa. Pero si heriste a alguien por orgullo, también podrías encontrarte con una situación que te haga revisar esa actitud.

En el amor, alguien podría demostrarte que todavía tiene sentimientos.

Tu consejo: no dejes que el orgullo decida por vos. A veces reconocer un error abre más puertas que intentar tener siempre la razón.